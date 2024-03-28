Тернополянину, який у листопаді встановив на автомобіль гранату і підірвав її, оголосили ще одну підозру. Йому інкримінують незаконне поводження з вибуховими речовинами, вимагання та умисне знищення або пошкодження майна. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав начальник Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Підозрюваний — 64-річний чоловік.

"Слідчі встановили, що у 2020 році він вимагав 250 тисяч євро ніби-то боргу у жительки Тернополя, якого насправді в неї не було. Жінка відмовлялася платити і отримала погрози розправою, вбивством, залякування вибухівкою. Тернополянин встановив вибухівки на подвір’ї батьків потерпілої та біля магазину, що належить її брату. Тернополянка звернулася до поліції. Вибухівки знешкодили фахівці вибухотехнічної служби. Після того вимагач чоловік, який вимагав гроші, перестав погрожувати", — йдеться у повідомленні.

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами — це 263 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

За словами Сергія Зюбаненка, зараз підозрюваний перебуває під слідством, його утримують в Чортківському слідчому ізоляторі за вимагання, скоєне у 2023 році в Тернополі. Тоді він разом зі спільником вимагали 85 тисяч доларів вигаданого боргу у двох тернополян.

"Щоб залякати людей, спільники виготовили і встановили саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька встановили "розтяжку" й підірвали гранату", — каже Сергій Зюбаненко.