Станом на кінець минулого року в Україні було 45 936 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 7415 з них — зареєстровані протягом 2023 року.

Про це у відповідь на запит суспільного повідомило Міністерство соціальної політики.

Кількість сиріт і неповнолітніх, які позбавлені батьківського піклування з тих чи інших причин, змінювалася впродовж останніх 3 років:

у 2021 році таких дітей було всього 48 089;

у 2022-му менше — 42 611;

у 2023 році цифра зросла до 45 936.

У відомстві навели і статистику, скільки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування додавалося в реєстрі за один рік:

2021 рік — 7096;

2022 рік — 6433;

2023 рік — 7415.

Тобто, наприклад, із 45 936 дітей, які зареєстровані як такі, що позбавлені батьківського піклування станом на 2023 рік, з'явилися на обліку Мінсоцполітики протягом лише 2023 року.

Раніше заступник міністра соціальної політики України Назар Танасиши розповів Суспільному, що зараз понад 15 тисяч дітей в Україні потребують усиновлення, перебуваючи на відповідному обліку. Частина з цих 15 тисяч уже мають прийомні сім'ї або перебувають у родинах опікунів і також мають право бути усиновленими.