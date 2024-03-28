В Україні через війну загинуло 574 дитини — Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 573 дитини та понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Такі дані наводять ювенальні прокурори станом на 28 березня.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Загалом більше ніж 1806 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 524, Харківській — 343, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 125, Миколаївській — 103, Запорізькій — 100", — йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві додають, що ці цифри не остаточні й триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Протягом минулої доби:

27 березня внаслідок удару РФ по с. Борова Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопчик.

27 березня внаслідок обстрілу з боку окупантів м. Харкова постраждали 4 дитини віком від трьох місяців до тринадцяти років.

22 березня уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що в Україну вдалося повернути ще 9 українських дітей. Четверо з них повернулися з тимчасово окупованих територій, ще п’ятеро — в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

У лютому Лубінець актуалізував цифри щодо депортованих і повернених дітей. Ідентифікацію про те, що дитину справді депортували росіяни, в офісі омбудсмена мають 19 546 дітей — така сама цифра називалась і за 2 місяці до того.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію.