Понад 15 тисяч дітей в Україні потребують усиновлення — Мінсоцполітики

Понад 15 тисяч дітей в Україні потребують усиновлення, перебуваючи на відповідному обліку. Частина з цих 15 тисяч уже мають прийомні сім'ї або перебувають у родинах опікунів і також мають право бути усиновленими.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник міністра соціальної політики України Назар Танасишин.

За його словами, у 2022 році показник по усиновленню був в Україні дещо знижений: 752 дитини. Водночас у 2023 році Україна вийшла на показники, які були до повномасштабного вторгнення: усиновили 927 дітей.

Раніше, 22 березня, Кабінет міністрів України спростив процедуру усиновлення і влаштування дітей в інші сімейні форми виховання. Зокрема родина, яка перебуває в процесі усиновлення дитини, зможе забрати дитину до себе раніше, ніж буде винесене рішення суду.

"Судовий процес — це велика тривала ланка строкова, тобто суд може тривати від пів року до року. Тому ми вважаємо. що несправедливо з моменту, коли дитина обрала батьків і батьки обрали дитину, щоб вона перебувала і надалі у закладі, очікуючи лише рішення суду", — прокоментував рішення Танасишин.

Також термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується до 24 місяців.

Крім того, оформити опіку або піклування над дитиною, якщо другий з подружжя перебуває на військовій службі, стане простіше.