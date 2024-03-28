Зеленський про народжуваність після війни: "Буде бум"

Президент Володимир Зеленський вважає, що після закінчення війни в Україні буде "бум народжуваності". За його словами, наразі головний чинник для зростання кількості населення — це безпека.

Про це глава держави заявив під час під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету, 27 березня.

Зокрема відповідаючи на запитання щодо державних програм, спрямованих на стимулювання народжуваності, Зеленський сказав що головне – це безпека.

"Я думаю, що найбільший стимул – це безпека, і що далі з дитиною, і що робити. І треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, допомагають, але вони не стимулюють народжувати саме під час війни", – сказав президент.

Він наголосив на необхідності наявності укриттів у школах і дитячих садках, а також систем протиповітряної оборони.

"Тобто є те, що має робити держава з партнерами – це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи. І інформувати суспільство про це. Але ж ви розумні, ви самі бачите, якщо стріляють, і якщо воно не падає і це збивається – то це говорить про те, що у нас є достатня кількість мобільних вогневих груп і систем ППО. Якщо прилітає – то це значить, що безпеки з неба поки немає", – сказав Зеленський.

На його думку, це також впливає на народжуваність.

"Я розумію, що закінчиться війна – буде бум (народжуваності — ред.). Я в цьому впевнений, будуть люди повертатися, будуть впевнені в завтрашньому дні, впевнені в майбутньому та Україні", – сказав він.

Народжуваність в Україні

За даними Мін'юсту, у 2023 році в Україні в середньому щомісяця народжувалось 16,1 тисячі дітей. Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення, кількість новонароджених на місяць коливалась на межі 21-23 тисячі.

Загалом показники народжуваності в Україні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% щороку. Проте повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов'язаний із війною — у 2015 показники народжуваності впали аж на 12% за рік.

Як збільшити народжуваність в Україні

Директорка Інституту демографії Елла Лібанова вважає, що аби збільшити народжуваність в Україні, потрібно надати належні умови для розвитку та життя родини.

"Що стосується народжуваності, як не парадоксально — це мережа дитячих садків, дошкільних закладів, покращення можливостей виховання дітей в позашкільних закладах. Це можливість для жінок та чоловіків працювати й заробляти. Держава має допомагати з житлом через іпотеку та різні кредити — формування нової моделі забезпечення житлом. Так само з орендованим житлом, права орендаря і права орендодавця мають бути належним чином захищені", — пояснила професорка.