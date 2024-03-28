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Під час окупації правобережної Херсонщини військові РФ катували ЛГБТ-людей — звіт ГО "Прожектор"
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Під час окупації правобережної Херсонщини військові РФ катували ЛГБТ-людей — звіт ГО "Прожектор"

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ЛГБТ прапор
Прапор ЛГБТ під час акції "Я не боюсь діяти" у Києві, 17 вересня 2016 р. УНІАН/Інна Соколовська

Під час окупації Херсона та правобережної частини Херсонської області російські військові незаконно ув'язнювали, катували, вчиняли сексуальне насильство над жителями, які є належать до ЛГБТК-спільноти.

Про це йдеться у звіті громадської організації "Прожектор" за результатами документування воєнних злочинів проти ЛГБТК+ на Херсонщині за березень-вересень 2023 року.

Про гендерно зумовлені та сексуальні злочини військових РФ стало відомо після деокупації правобережної частини Херсонщини. На початок написання звіту, прокуратура разом з міжнародними партнерами викрила 68 гендерно зумовлених злочинів і порушила 16 кримінальних проваджень проти російських військових за посягання на статеву недоторканність, йдеться у звіті.

Дослідження порушення прав ЛГБТК, ґендерно-зумовлених та воєнних злочинів, скоєних проти ЛГБТК на звільнених від окупації територіях України ініціювали ГО "Прожектор" в партнерстві з благодійною організацією "Інша" та за підтримки OutRight International.

Спеціалісти проєкту опитали 107 представниками ЛГБТК-спільноти, які постраждали або стали свідками воєнних злочинів російських військових під час окупації міста Херсона. Опитані розповідали про знущання, катування, сексуальне насильство, яке, порушуючи міжнародне право, вчиняли військові РФ проти ЛГБТК+ на Херсонщині. Історії цих людей також містяться у звіті.

Один з опитаних — Олексій розповів, що військові РФ його затримали на блокпосту у Херсоні, виявили фото ЛГБТК- тематики. Потім посадили у фургон і почали бити. Олексія привезли в ізолятор тимчасового тримання і передали охоронцям, повідомивши, що він — гей. В камеру йому принесли червоне плаття, змусили одягти й так водили на допити. У полоні він пробув 64 дні.

Власною історією поділилась 24-річна лесбійка Діана. До та під час окупації дівчина працювала продавчинею. Військові РФ забрали її з магазину, вдома провели обшук і знайшли веселковий прапор. Коли вона сказала їм, що лесбійка, Діану вдарили прикладом автомата по обличчю, одягли мішок на голову, силою затягнули в машину і повезли в невідомому напрямку.

Наступного разу, коли військові РФ забрали Діану знову, вона стала свідком розстрілу людей. За її словами, з близько 15 осіб, які перебували в цьому ізоляторі, вижило четверо, включно з нею.

"Покази вказують на те, що під час російської окупації відбулися порушення прав людини ЛГБТК, деякі з яких можуть бути воєнними злочинами або злочинами проти людства. Після опитування двох осіб, юристи ГО "Прожектор" допомогли скласти заяви про кримінальне правопорушення до прокуратури України, і в одній з цих справ обвинувальний акт передано до національного суду", — йдеться у звіті.

Раніше у прокуратурі повідомили, що судитимуть"заступника коменданта" російських військ, який причетний до катування проукраїнські налаштованих жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. За вчинення воєнного злочину 38-річному уродженцю Донецької області загрожує 12 років ув’язнення.

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