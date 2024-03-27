За жорстоке поводження з цивільними на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області судитимуть "заступника коменданта" російських військ.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

Слідчі встановили, що 39-річний житель Донецької області, якого призначили на посаду "заступника начальника" гарнізону російських військ, наказував своїм підлеглим обшукувати будинки та незаконно ув'язнювати проукраїнськи налаштованих жителів ТОТ Херсонщини.

За даними слідства, військовий підрозділ дислокувався на території одного з санаторіїв у тимчасово окупованому селищі Лазурне Скадовського району. Людей тримали у підвальному приміщенні, катували, погрожували зброєю.

За скоєні воєнні злочини підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення, повідомили в прокуратурі.

Раніше поліція Херсонської області повідомила, що за жорстоке поводження з цивільними у Херсоні росгвардійця можуть позбавити волі на 12 років.

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