Вбирання могильних хрестів на Рівненщині: що означає ця давня традиція

На Рівненському Поліссі збереглася традиція, яка має дохристиянське походження — вбирання могильних хрестів у хустки, стрічки та фартухи. У 2023 році давню традицію віднесли у перелік нематеріальної культурної спадщини України.
Суспільне побувало на кладовищі села Колки Сарненського району, де збереглася така традиція та дізналася її особливість.
Вбирання хрестів зустрічається у Вараському, Сарненському та північній частині Рівненського районів. Така культурна спадщина збереглася й на кладовищі села Колки.
"Наше кладовище існує багато років. Є традиція не тільки стрічками, рушничками вбирати хрести, але й хустками. Де жінки поховані, хусточками їх перев'язують наверх стрічки. Стрічки є бантиками, є намотуванням, є вузликами. У нас часто намотують вузликами, з кожним роком він додається. Є люди, які знімають стрічки, коли вже наступає Великдень. Є такі родини, де за традицією кожна стрічечка зберігалася", — розповіла завідувачка Колківського центру культури, туризму та спорту Мирослава Мороз.
Також на хрести пов'язують не тільки стрічки та хустки, а й фартухи, зазначила Мирослава Мороз:
"Завжди ходили у фартушках наші бабусі, прабабусі, не знімаючи, тільки міняючи на свята, на будні – інші. Якщо така людина все життя була щирою, щедрою господинею, то вішають такі фартушки".
Традиція вбирання могильних хрестів має дохристиянське походження, наголосила директорка обласного центру народної творчості Ірина Баковецька:
"Після трупоспалення, коли ховали людей, обов'язково на тому місці садили дерево. Вважалося, що душі перероджуються в дерево. Люди почали міркувати, якщо людина померла, її душа переселилася, значить вона потребує одягу і їжі. До цього часу теж збереглася традиція, коли приносять на могилки до померлих коливо, чи цукерки. Відповідно зберігся такий обряд одягання. З приходом християнства такі офірні рослини, вони реорганізовуються в хрести. Ця традиція дуже древня, і вона побутує на Рівненському Поліссі".
У 2023 році традиція вбирання могильних хрестів на Рівненському Поліссі увійшла до переліку перелік нематеріальної культурної спадщини України.
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