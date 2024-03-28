Вбирання могильних хрестів на Рівненщині: що означає ця давня традиція

На Рівненському Поліссі збереглася традиція, яка має дохристиянське походження — вбирання могильних хрестів у хустки, стрічки та фартухи. У 2023 році давню традицію віднесли у перелік нематеріальної культурної спадщини України.

Суспільне побувало на кладовищі села Колки Сарненського району, де збереглася така традиція та дізналася її особливість.

Вбирання хрестів зустрічається у Вараському, Сарненському та північній частині Рівненського районів. Така культурна спадщина збереглася й на кладовищі села Колки.

"Наше кладовище існує багато років. Є традиція не тільки стрічками, рушничками вбирати хрести, але й хустками. Де жінки поховані, хусточками їх перев'язують наверх стрічки. Стрічки є бантиками, є намотуванням, є вузликами. У нас часто намотують вузликами, з кожним роком він додається. Є люди, які знімають стрічки, коли вже наступає Великдень. Є такі родини, де за традицією кожна стрічечка зберігалася", — розповіла завідувачка Колківського центру культури, туризму та спорту Мирослава Мороз.

Завідувачка Колківського центру культури, туризму та спорту Мирослава Мороз. Суспільне Рівне

Вбирання могильних хрестів на Рівненщині. Суспільне Рівне

Також на хрести пов'язують не тільки стрічки та хустки, а й фартухи, зазначила Мирослава Мороз:

"Завжди ходили у фартушках наші бабусі, прабабусі, не знімаючи, тільки міняючи на свята, на будні – інші. Якщо така людина все життя була щирою, щедрою господинею, то вішають такі фартушки".

Вбирання могильних хрестів у селі Колки. Суспільне Рівне

Традиція вбирання могильних хрестів має дохристиянське походження, наголосила директорка обласного центру народної творчості Ірина Баковецька:

"Після трупоспалення, коли ховали людей, обов'язково на тому місці садили дерево. Вважалося, що душі перероджуються в дерево. Люди почали міркувати, якщо людина померла, її душа переселилася, значить вона потребує одягу і їжі. До цього часу теж збереглася традиція, коли приносять на могилки до померлих коливо, чи цукерки. Відповідно зберігся такий обряд одягання. З приходом християнства такі офірні рослини, вони реорганізовуються в хрести. Ця традиція дуже древня, і вона побутує на Рівненському Поліссі".

Директорка обласного центру народної творчості Ірина Баковецька. Суспільне Рівне

Вбирання хрестів. Суспільне Рівне

У 2023 році традиція вбирання могильних хрестів на Рівненському Поліссі увійшла до переліку перелік нематеріальної культурної спадщини України.

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