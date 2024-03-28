У Луцьку попрощалися з полеглим на війні 50-річним бійцем Ігорем Журавлем

28 березня у Луцьку попрощалися із 50-річним військовослужбовцем Ігорем Журавлем, який загинув 21 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Відспівали полеглого бійця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Як розповів Суспільному староста Княгининівського старостинського округу Валерій Войнаровський, Ігор журавель — колишній правоохоронець. Перед повномасштабною війною працював водієм маршрутки, возив людей із Луцька в Рокині та на інші напрямки.
На передовій волинянин служив на посаді стрільця-помічника гранатометника механізованого відділення.
"Я його знаю ще коли він служив в підрозділі "Беркут", був міліціонером водієм групи швидкого реагування. Відношення до людей – переважно людяність, порядність, честь, принциповість до правопорушників", — говорить колишній колега Ігоря Журавля Антон Цісарук.
Військовослужбовця поховали на місцевому кладовищі у селі Рокині Луцького району.
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