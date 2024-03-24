Втрати Волині: у громадах підтвердили загибель ще двох захисників

24 березня у громадах Волині повідомили, що у боях з російською армією загинули ще двоє військовослужбовців: Ігор Журавель та Ярослав Міщук.

Ярослав Міщук

35-річний військовослужбовець із села Світязь Ковельського району Ярослав Міщук. Про втрату 24 березня сповістили Шацькій селищній раді.

Чоловіка мобілізували 1 грудня 2023 року, він служив в аеромобільних військах. З 15 лютого 2024 року Ярослав вважався зниклим безвісти. Свій останній бій захисник прийняв на Донеччині. У нього залишилися рідні сестри.

Полеглий боєць Ярослав Міщук. Шацька селищна рада

Кортеж із тілом полеглого воїна прибуде до Шацька у вівторок, 26 березня. Цього ж дня відбудеться чин похорону у Петро-Павлівському монастирі села Світязь.

Ігор Журавель

50-річний військовий Ігор Журавель загинув 21 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села Старомайорське на Донеччині, повідомили в Луцькій міській раді.

Чоловік проживав у селі Рокині Луцького району. Його призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника другого механізованого відділення другого механізованого взводу механізованої роти.

Про дату та місце зустрічі полеглого захисника в громаді повідомлять згодом.

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