НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Втрати Волині: у громадах підтвердили загибель ще двох захисників
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Втрати Волині: у громадах підтвердили загибель ще двох захисників

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

24 березня у громадах Волині повідомили, що у боях з російською армією загинули ще двоє військовослужбовців: Ігор Журавель та Ярослав Міщук.

Ярослав Міщук

35-річний військовослужбовець із села Світязь Ковельського району Ярослав Міщук. Про втрату 24 березня сповістили Шацькій селищній раді.

Чоловіка мобілізували 1 грудня 2023 року, він служив в аеромобільних військах. З 15 лютого 2024 року Ярослав вважався зниклим безвісти. Свій останній бій захисник прийняв на Донеччині. У нього залишилися рідні сестри.

На Донеччині загинув 35-річний військовий із Волині Ярослав Міщук
Полеглий боєць Ярослав Міщук. Шацька селищна рада

Кортеж із тілом полеглого воїна прибуде до Шацька у вівторок, 26 березня. Цього ж дня відбудеться чин похорону у Петро-Павлівському монастирі села Світязь.

Ігор Журавель

50-річний військовий Ігор Журавель загинув 21 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села Старомайорське на Донеччині, повідомили в Луцькій міській раді.

Чоловік проживав у селі Рокині Луцького району. Його призвали на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника другого механізованого відділення другого механізованого взводу механізованої роти.

Про дату та місце зустрічі полеглого захисника в громаді повідомлять згодом.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
генерал марсель харків
Прикордонний Харків: загрози й оборона. Перше інтерв’ю генерала Сергія "Марселя" Мельника після замаху РФ
митниця
Київські митники передали гвинтівковий порох українським снайперам
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
На початок