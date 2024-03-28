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У Хмельницькому рідним сімох загиблих військових вручили нагороди
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У Хмельницькому рідним сімох загиблих військових вручили нагороди

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Сім захисників з Хмельниччини посмертно нагородили державними відзнаками
Сім захисників з Хмельниччини посмертно нагородили державними відзнаками, березень 2024. Сергій Тюрін

Сім захисників з Хмельниччини посмертно нагородили орденами "За мужність" III ступеня й "Богдана Хмельницького" III ступеня. Державні відзнаки вручили родинам військовослужбовців.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Державні відзнаки вручили родинам військовослужбовців у Хмельницькому
Державні відзнаки вручили родинам військовослужбовців, березень 2024, Хмельницький. Сергій Тюрін

Відповідно до Указів Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденами "За мужність" III ступеня (посмертно) нагороджено:

Орденом "Богдана Хмельницького" III ступеня (посмертно) нагороджено:

"Дійсно вражаюче бачити таку кількість високих державних відзнак, яку отримують наші земляки, однак надзвичайно важко та боляче розуміти, що вони присвоєні посмертно. Героїзм та подвиг, який вони здійснили для захисту нашої держави не може бути оцінений інакше. Тому велика честь зустрітися із близькими тих, хто відчайдушно боровся до кінця, аби наблизити нашу перемогу. Вічна пам’ять та шана Героям", — зазначив Сергій Тюрін.

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