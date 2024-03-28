Рівнянин Євгеній Козярчук з турнікетами на ногах повз до позицій побратимів два кілометри. Нині він служить у Рівненському об'єднаному міському ТЦК та СП. Після ампутації ноги військовий не зміг повернутися на фронт.

Про жагу до життя, війну та службу у ТЦК, Євгеній Козярчук розповів Суспільному.

Боєць отримав поранення в липні 2023 року поблизу Роботиного Запорізької області:

"Ми зайшли на штурм, на ворожі позиції. Так сталося, що нам там влаштували пастку, був дистанційно замінований окоп — і я підірвався на міні. Дистанційно нас підривали по черзі, там дуже багато людей загинули. Самостійно евакуювався до наших позицій — два кілометри з турнікетами на ногах".

У цивільному житті Євгеній Козярчук працював у магазині зброї. Він пригадав, що вперше потрапив на фронт у 2014 році:

"Я — банальний цивільний чоловік, закінчив військову кафедру нашого водника. Тобто якоїсь надзвичайної підготовки у мене не було. У 2014 році по дзвінку з військкомату прийшов, була посада — і мене направили тоді в 51 бригаду командиром взводу".

Євгеній Козярчук. Суспільне Рівне

Вдруге на передову боєць відправився у червні 2022 року.

"Застосовувався значно ширший перелік зброї, але по боях... Хто брав участь у боях за Савур-Могилу, то там теж було гаряче. У 2014 році — це була посвята у війну. Усі зрозуміли, що все не так, як у фільмах, все інакше. А у 2022-му я вже знав куди йду, знав, що робитиму", — розповів Євгеній Козярчук.

Після поранення боєць повернутися до побратимів не міг через ампутацію ноги. Тому вирішив продовжити службу в ТЦК:

"Людині, яка повоювала, у цивільне життя буде тяжко адаптуватися. Я чудово розумію цивільних людей, бо, по факту, був цивільним, чудово розумію й людей, які воюють, бо сам воював. Також чудово розумію й тих, хто працює в ТЦК, тому що я зараз тут служу. Для людини, яка отримала поранення і має певні обмеження за станом здоров'я — це чудовий варіант. І суспільство ставиться адекватніше, тому що розуміє з ким спілкується. Це люди, які мають бойовий досвід".

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