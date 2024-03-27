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"Це відбулося вночі, я спав": що розповів в.о. міського голови Костополя на Рівненщині про вибух біля його будинку
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"Це відбулося вночі, я спав": що розповів в.о. міського голови Костополя на Рівненщині про вибух біля його будинку

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На Рівненщині вночі 27 березня біля воріт будинку в. о. міського голови Костополя Давида Дідуха пролунав вибух. Він розповів, як це було, від детальніших коментарів на час слідства — утримався.

Суспільному Давид Дідух розповів, що в момент, коли пролунав вибух, він спав:

"Просто почув звук і все, викликав поліцію. З пошкоджень майна — нічого значного. Машина — там, теж незначні пошкодження. Зараз іде слідство, тому я коментарів ніяких давати не буду", — зазначив в.о. міського голови Костополя.

Посадовцю з Рівненщини на подвір'я підкинули дві гранати. Що відомо
Давид Дідух. Фото: Суспільне Рівне

Від нічного вибуху на вулиці прокинулась сусідка Давида Дідуха Зінаїда.

"Полякались. Це рівно о третій ночі, бо я ще глянула, думала, що, може, у когось котел вибухнув чи балон, чи хто його знає, що думати. Це ж війна. Вистрибнули на двір, то син мій каже, що тільки дим пішов з машини. Поліція приїхала і піротехніки", — зауважила жінка.

Посадовцю з Рівненщини на подвір'я підкинули дві гранати. Що відомо
Пошкоджені ворота. Фото: Суспільне Рівне

Біля воріт будинку Давида Дідуха невідомі кинули дві гранати, одна з них — розірвалася. Про це повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. З її слів, про вибух очільник громади повідомив поліцію приблизно о четвертій ранку:

"Під час обстеження території, вибухотехніки виявили уламки від розірваного боєприпасу. Попередньо, це була граната Ф1. Крім того, під колесом легковика поліцейські виявили ще одну аналогічну гранату із запалом. Її фахівці привели у безпечний стан".

За даними Марії Юстицької, внаслідок вибуху пошкоджені ворота біля приватного будинку та службовий автомобіль Skoda, припаркований на вулиці.

Посадовцю з Рівненщини на подвір'я підкинули дві гранати. Що відомо
Для в.о. міського голови Костополя підкинули дві гранати. Фото: поліція в Рівненській області

Правоохоронці почали досудове розслідування за двома статтями — умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі, внаслідок вибуху та незаконне поводження із боєприпасами.

"Поліцейські розглядають різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язані з виконанням посадовцем службових обов’язків. Зловмисника встановлюють", — додала Марія Юстицька.

За вчинене, законом передбачене покарання — від трьох до дванадцяти років позбавлення волі.

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