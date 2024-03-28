На Тернопільщині монастирю повернули другу частину приміщень

На Тернопільщині монастирю Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії повернули другу частину приміщень.
Про це повідомили на сторінці Львівської архідієцезії Римсько-католицької церкви.
Під час зустрічі з архієпископом Мечиславом Мокшицьким, митрополитом Львівським, заступник начальника Тернопільської ОВА передав у користування РКЦ решту приміщень.
На сторінці Тернопільської ОВА повідомили, що у 1862 році сюди перенесли монастир Згромадження Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії з Риму, який став осередком духовного життя навколишніх сіл та містечок.
У 1874 році у Язловці збудували гробницю, де поховані сестри Згромадження. Серед них і блаженна Мати Марцеліна.
Радянська влада закрила приміщення. У цих приміщеннях було розташоване фтизіопульмонологічне відділення місцевої лікарні.
Понад п'ятдесят років чекали сестри на можливість повернутись до свого монастиря і до святих поховань. У 1996 році Папа Римський Іван Павло ІІ проголосив Марцеліну Даровську блаженною. А роком пізніше монастир відновив роботу.
У 2000 роках частина будівлі була повернена римо-католицькій церкві. Монастирем опікуються сестри Непорочниці.
"Зараз тут знайшли прихисток десятки дітей і родин, які втратили свої домівки через війну. Додатковий корпус, який сьогодні перебуває у занедбаному стані, зусиллями церкви відремонтують та прийматимуть там усіх, кому потрібна допомога", — йдеться у повідомленні.
Постановою Кабінету Міністрів України монастир у селі Язловець має статус об'єкта культурної спадщини національного значення.