На Тернопільщині монастирю повернули другу частину приміщень

На Тернопільщині монастирю Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії повернули другу частину приміщень.

Про це повідомили на сторінці Львівської архідієцезії Римсько-католицької церкви.

Під час зустрічі з архієпископом Мечиславом Мокшицьким, митрополитом Львівським, заступник начальника Тернопільської ОВА передав у користування РКЦ решту приміщень.

Приміщення монастиря. Фото: Тернопільська ОВА

На сторінці Тернопільської ОВА повідомили, що у 1862 році сюди перенесли монастир Згромадження Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії з Риму, який став осередком духовного життя навколишніх сіл та містечок.

У 1874 році у Язловці збудували гробницю, де поховані сестри Згромадження. Серед них і блаженна Мати Марцеліна.

Гробниця Матері Марцеліни. Фото: Тернопільська ОВА

Радянська влада закрила приміщення. У цих приміщеннях було розташоване фтизіопульмонологічне відділення місцевої лікарні.

Понад п'ятдесят років чекали сестри на можливість повернутись до свого монастиря і до святих поховань. У 1996 році Папа Римський Іван Павло ІІ проголосив Марцеліну Даровську блаженною. А роком пізніше монастир відновив роботу.

Монастир Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Фото: Тернопільська ОВА

У 2000 роках частина будівлі була повернена римо-католицькій церкві. Монастирем опікуються сестри Непорочниці.

"Зараз тут знайшли прихисток десятки дітей і родин, які втратили свої домівки через війну. Додатковий корпус, який сьогодні перебуває у занедбаному стані, зусиллями церкви відремонтують та прийматимуть там усіх, кому потрібна допомога", — йдеться у повідомленні.

У монастирі прихистили переселенців. Фото: Тернопільська ОВА

Постановою Кабінету Міністрів України монастир у селі Язловець має статус об'єкта культурної спадщини національного значення.