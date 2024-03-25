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Після війни тарифи на комірне, ймовірно, зростуть — нардеп Кучеренко
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Після війни тарифи на комірне, ймовірно, зростуть — нардеп Кучеренко

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Нардеп Олексій Кучеренко
Перший заступник голови Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. УНІАН

Коли постане завдання відновлювати повністю енергосистему України, то, ймовірно, питання приведення тарифів до ринкових буде неминучим.

Про це розповів в етері телемарафону "Єдині новини" перший заступник голови Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Про тарифи йшлося і в листі про наміри Кабміну до керівництва МВФ. Водночас там зазначено, що для вразливих верств населення мають бути передбачені субсидії. Наразі в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ, розподіл газу, на гаряче водо- та теплопостачання.

На думку Кучеренка, у зоні ризику перебувають тарифи на електроенергію через нещодавні удари Росії по енергетиці.

"Енергосистема тимчасово втратила до двох гігават потужності, це приблизно 1/7. Тимчасово. Це не значить, що вони повністю виведені з ладу. Так само були удари по підстанціях Укренерго — це ключові об’єкти інфраструктури", — підкреслив Кучеренко.

Член Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк відзначив, що питання підвищення тарифів переглядає лише Кабмін.

"Складно сказати, яке рішення ухвалить уряд. Але підписання чергового листа до МВФ, у якому ми говоримо про наміри — і цей лист підписав і президент, і прем'єр-міністр, і міністр фінансів, і голова НБУ — дає розуміння, що у нас в країні складне фінансове становище", — відзначив Нагорняк.

Він нагадав, що торік у вересні надходив лист з Білого дому з переліком реформ, які Україна має зробити для отримання допомоги. Серед переліку там вказана лібералізація тарифів на електроенергію і на природний газ.

"Дорожню карту по лібералізації тарифів має розробляти уряд. І обов’язково уряд має передбачити, яким чином тим домогосподарствам, які не зможуть сплачувати за ринковим тарифом, надавати субсидію", — сказав Сергій Нагорняк.

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