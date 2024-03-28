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На війні з Росією загинули Валерій Пригаров і Анатолій Ковальчук з Кіровоградщини
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На війні з Росією загинули Валерій Пригаров і Анатолій Ковальчук з Кіровоградщини

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Валерій Пригаров, Анатолій Ковальчук
Валерій Пригаров і Анатолій Ковальчук. Суспільне Кропивницький

Кіровоградська область втратила на війні двох захисників. Це Валерій Пригаров зі Смолінської громади й Анатолій Ковальчук з Бобринецької громади.

У Смолінській селищній раді повідомили про смерть Валерія Пригарова. Він загинув 20 березня 2024 року в районі села Роботине Запорізької області. Військовому було 52 роки. З захисником прощаються 28 березня у селі Хмельове.

Анатолій Ковальчук з Бобринецької громади пішов з життя 21 березня 2024 року. Про це повідомив міський голова Леонід Кравченко. Захисникові було 27 років. Він народився у селі Коржеве. Батьки померли, коли боєць був на війні. У нього залишилися три сестри й брат. З Анатолієм Ковальчуком прощатимуться 29 березня об 11:00 в Бобринці біля адмінбудинку на вулиці Незалежності.

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