28 березня — 764 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Сили ППО знищили 26 безпілотників у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
- Армія РФ обстріляли селище Борова на Харківщині, загинув 12-річний хлопець.
- Німеччина найближчими днями передасть Україні десять тисяч артилерійських снарядів.
- Кількість поранених внаслідок ударів по Шевченківському району Харкова зросла до 19. Для удару російські війська могли застосувати УМПБ Д-30.
- У Польщі розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України.
- Військові РФ атакували Нікопольщину: є загиблий і поранена.
Мінна небезпека: на Миколаївщині чоловік підірвався розбираючи боєприпас
На Миколаївщині 28 березня в місті Снігурівка підірвався чоловік. Його госпіталізували.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта в Telegram.
За словами Івана Кухти, мешканець міста Снігурівка намагався розібрати вибухонебезпечний предмет, який здетонував у нього в руках.
"Чоловік отримав мінно-вибухову травму, множинні поранення кінцівок та ампутацію кількох пальців на руках. Травмований був госпіталізований до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.
Начальник Снігурівської МВА нагадує, якщо ви знайшли будь-який підозрілий предмет:
- Не торкайтеся та не намагайтесь його пересувати чи транспортувати.
- Позначте підручним засобом місце, де його знайшли.
- Попередьте про знахідку людей, які знаходяться поруч, та відійдіть на безпечну відстань.
- Сповістіть про знахідку ДСНС та поліцію.
Хотів шпигувати за десантниками під виглядом капелана: працівника Київської ОВА підозрюють у держзраді
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила киянина, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою. За даними силовиків, чоловік намагався шпигувати за десантниками ЗСУ під виглядом капелана.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, воєнна розвідка РФ хотіла "завести" свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Для цієї роботи росіяни дистанційно завербували головного спеціаліста одного з департаментів Київської обласної військової адміністрації.
Як повідомили в СБУ, завданням російського агента було збирати інформацію про озброєння, робочі плани та бойові операції десантників.
Команда Міноборони зустрілась із представниками Європарламенту та обговорила нагальні потреби ЗСУ
Заступник міністра оборони України Юрій Джигир обговорив з делегацією політичної групи Європарламенту Renew Europe, яку очолює Валері Айє, потреби Сил оборони та прискорення постачання озброєння й техніки для українського війська.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Під час зустрічі Джигир підкреслив, що максимальна прозорість і підзвітність перед суспільством та міжнародними партнерами є одним із найголовніших зобов’язань українського оборонного відомства. Зокрема й перед європейськими парламентарями, що сприяє взаєморозумінню та підтримці оборонних ініціатив України та зміцнює партнерство з країнами-членами ЄС.
Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ, пришвидшення постачання необхідного озброєння і техніки, враховуючи поточну ситуацію на фронті та збільшення інтенсивності атак з боку РФ на цивільну та критичну інфраструктуру України.
Заступник міністра оборони наголосив, що серед пріоритетних потреб залишаються системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, артилерія та боєприпаси.
Джигир також поінформував членів делегації про реформи, які наразі тривають у відомстві, серед яких реформа системи фінансового контролю та аудиту Міноборони України.
Своєю чергою європейські парламентарі відзначили героїзм українців та висловили готовність і надалі продовжувати допомагати Україні у її боротьбі за незалежність.
Київ та низка областей — відбій повітряної тривоги.
В Україні через війну загинуло 574 дитини — Офіс генпрокурора
Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло 573 дитини та понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Такі дані наводять ювенальні прокурори станом на 28 березня.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Загалом більше ніж 1806 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.
"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 524, Харківській — 343, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 125, Миколаївській — 103, Запорізькій — 100", — йдеться у повідомленні.
При цьому у відомстві додають, що ці цифри не остаточні й триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Київ — повітряна тривога.
Війська РФ знову дронами атакували Берислав на Херсонщині. Поранені двоє людей. У середньому стані тяжкості їх доставили до лікарні, повідомила ОВА.
У Запоріжжі ліквідували пожежі у житлових будинках внаслідок атаки російських безпілотників — ДСНС
Вночі, 28 березня, в двох районах Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників виникли пожежі у приватних будинках. Дві жінки дістали поранень.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
За даними рятувальників, сталося загоряння приватного житлового будинку на площі 50 кв.м:
"Пошкоджені ще 4 сусідні будинки. На місці події постраждала жінка. Після огляду лікарями від госпіталізації відмовилась".
Вночі військові РФ обстріляли Гірник на Донеччині та зруйнували гімназію, а у Костянтинівці пошкодили електромережі
У ніч на 28 березня російські окупанти завдали ракетний удар по Гірнику та прямим влучанням знищили гімназію. Загиблих чи поранених немає. Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун.
За даними очільника Курахівської громади, армія РФ завдала удар чотирма ракетами "С-300", також пошкоджені гаражні приміщення, знищені три легкових автомобілі та пошкоджені 23 приватних житлових будинків. Наслідки руйнувань уточнюють.
Російські військові атакували з безпілотників Берислав на Херсонщині: є поранений
Зранку 28 березня 2024 року російські військові атакували з безпілотників Берислав Херсонської області. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
За його інформацією, внаслідок детонації вибухівки поранений 38-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу.
У Запоріжжі через нічну атаку БПЛА знеструмлені 37 споживачів — Запоріжжяобленерго
У Запоріжжі внаслідок нічної БПЛА-атаки знеструмлено 37 споживачів у приватному секторі. Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".
"Наші бригади вже на місці, щойно буде отримано дозвіл від працівників ДСНС, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться", — йдеться в повідомленні.
Зеленський про народжуваність після війни: "Буде бум"
Президент Володимир Зеленський вважає, що після закінчення війни в Україні буде "бум народжуваності".
Про це глава держави заявив під час під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету, 27 березня.
Зокрема відповідаючи на запитання щодо державних програм, спрямованих на стимулювання народжуваності, Зеленський сказав що головне – це безпека.
"Я думаю, що найбільший стимул – це безпека, і що далі з дитиною, і що робити. І треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, допомагають, але вони не стимулюють народжувати саме під час війни", – сказав президент.
Він наголосив на необхідності наявності укриттів у школах і дитячих садках, а також систем протиповітряної оборони.
"Тобто є те, що має робити держава з партнерами – це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи. І інформувати суспільство про це. Але ж ви розумні, ви самі бачите, якщо стріляють, і якщо воно не падає і це збивається – то це говорить про те, що у нас є достатня кількість мобільних вогневих груп і систем ППО. Якщо прилітає – то це значить, що безпеки з неба поки немає", – сказав Зеленський.
На його думку, це також впливає на народжуваність.
"Я розумію, що закінчиться війна – буде бум (народжуваності — ред.). Я в цьому впевнений, будуть люди повертатися, будуть впевнені в завтрашньому дні, впевнені в майбутньому та Україні", – сказав він.
Українські військовополонені, яких Росія передала Угорщині, розповіли деталі обміну
Угорщина висунула умову українським військовополоненим, яких Росія у червні минулого року передала Будапешту, нібито через їхнє угорське походження, не повертатися в Україну до завершення війни.
Про це повідомляє німецьке видання DW, журналісти якого поспілкувалися із двома військовими, які були у групі з 11 полонених людей.
Один зі співрозмовників розповів про допит Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) після того, як полонених привезли до Москви.
"Угорщина сказала Росії, що наші бабці могли бути угорками, тож вони забирають своїх людей", – додав він.
Колишні військовополонені також стверджують, що з 11 людей, яких Росія передала Угорщині, лише один є етнічним угорцем.
"Але мені сказали: або ти говориш так, як треба – що ти угорець, або невідомо, чи тебе довезуть назад", – розповів один із чоловіків.
Зазначається, що групу із 11 людей спершу вивезли літаком до Стамбула, а потім вже до Будапешта. Там їх заселили в готелі й попросили не гуляти містом, поки вони не отримають статус біженців. Також чоловікам дозволили подзвонити рідним і запросити їх у гості.
Також співрозмовники розповіли, що представники Угорщини висунули колишнім полоненим умову не повертатись в Україну до закінчення війни, бо інакше "таких звільнень більше не відбудеться".
При цьому п’ятеро військових все ж повернулися в Україну, звернувшись по допомогу до посольства України в Будапешті. Там їм допомогли з документами та надали авто для супроводу через кордон.
Після цього, як підтвердила вже колишня представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти в Закарпатській області Власта Рейпаші, наступного передання військовополонених із Росії до Угорщини не відбулося.
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Станом на ранок 28 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 439 970 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 780 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6914 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21) од,
- артилерійських систем – 10963 (+32) од,
- РСЗВ – 1021 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 729 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8600 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2017 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1800 (+6)
Дані уточнюються.
Вночі в небі над Україною було знищено 26 "шахедів" — Повітряні сили
Проти ночі 28 березня Росія завдала ракетного-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та 28 ударних дронів. Силам оборони вдалося знищити 26 БПЛА.
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"У ніч на 28 березня 2024 року противник ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Курська обл. – РФ, мис Чауда – Крим)", — йдеться у дописі Олещука.
Він зазначив, що було знищено 26 ударних дронів у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. До відбиття удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень з російським військом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 28 березня.
Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
"Загалом, противник завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також вночі 28 березня російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши ударні дрони типу "Shahed". Дані щодо цієї атаки уточнюються.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Ямполівка, Новий, Дружба, Іванівське, Бердичі, Новобахмутівка, Очеретине, Семенівка, Цукурине, Новомихайлівка, Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.
Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де він намагався прорвати оборону.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів у районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку було відбито 14 атак у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де російські підрозділи за підтримки авіації, намагались вибити Сили оборони із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де вони за підтримки авіації, 27 разів намагались прорвати оборону.
На Оріхівському напрямку армія РФ за підтримки авіації 4 рази атакувала позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби російське військо марно атакувало позиції ЗСУ.
Водночас Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують противника вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та 1 ще одному важливому об’єкту противника.
Армія РФ вдарила дронами по приватних будинках у Запоріжжі — голова ОВА
Армія РФ вдарила безпілотниками по приватних будинках у Запоріжжі, є постраждалі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, інформація щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюється
У Запоріжжі лунають вибухи, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ще один вибух пролунав у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області триває повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух російських безпілотників у районі Харкова.
У Харкові пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти.
Під ударом був Київський район Харкова, повідомив міський голова Терехов. Попередньо, загиблих і поранених немає.
Руйнувань зазнав ресторан, у сусідньому будинку вибило шибки. На місці працюють відповідні служби.
У Дніпрі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
У Харкові чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Обсяг пошкоджень ТЕЦ-5 у Харкові досі невідомий, триває розбір завалів — Галущенко
Повний обсяг пошкоджень ТЕЦ-5 у Харкові після ракетних ударів 22 березня досі невідомий — там триває розбирання завалів. Про це під час робочої поїздки на Харківщину розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, збитки від цього російського удару по області енергетики ще не підрахували — може йтися про мільярди гривень. Галущенко говорить, в Україні є Фонд підтримки енергетики України, який створили у 2022 році спільно представниками Євросоюзу. Кошти цього фонду підуть на першочергові закупівлі обладнання для зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури, каже міністр.
"Зараз ми ще не маємо повної верифікації ситуації, тому що дуже великі завали. Працюють відповідні служби, працюють 24/7, щоб найшвидше отримати доступ до обладнання. Ми на сьогодні вже підрахували, що доступні на наслідки от цього конкретного обстрілу більш як 40 мільйонів євро — це ті кошти, за які ми почнемо всі закупівлі", — говорить міністр енергетики України.