Зеленський про народжуваність після війни: "Буде бум"

Президент Володимир Зеленський вважає, що після закінчення війни в Україні буде "бум народжуваності".

Про це глава держави заявив під час під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету, 27 березня.

Зокрема відповідаючи на запитання щодо державних програм, спрямованих на стимулювання народжуваності, Зеленський сказав що головне – це безпека.

"Я думаю, що найбільший стимул – це безпека, і що далі з дитиною, і що робити. І треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, допомагають, але вони не стимулюють народжувати саме під час війни", – сказав президент.

Він наголосив на необхідності наявності укриттів у школах і дитячих садках, а також систем протиповітряної оборони.

"Тобто є те, що має робити держава з партнерами – це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи. І інформувати суспільство про це. Але ж ви розумні, ви самі бачите, якщо стріляють, і якщо воно не падає і це збивається – то це говорить про те, що у нас є достатня кількість мобільних вогневих груп і систем ППО. Якщо прилітає – то це значить, що безпеки з неба поки немає", – сказав Зеленський.

На його думку, це також впливає на народжуваність.

"Я розумію, що закінчиться війна – буде бум (народжуваності — ред.). Я в цьому впевнений, будуть люди повертатися, будуть впевнені в завтрашньому дні, впевнені в майбутньому та Україні", – сказав він.