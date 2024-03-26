27 березня — 763 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти: СБУ затримала одесита та киянина
Служба безпеки України повідомила про затримання агентурної групи російської Федеральної служби безпеки, до якої входили жителі Одеси та Києва. Їх підозрюють у передачі інформації про військові та інфраструктурні об’єкти.
За даними слідства, затримані передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти в Києві, Одеській та Полтавській областях. Обидва інформатори були завербовані співробітником ФСБ РФ. Вони спілкувались з ним через анонімний чат у Telegram, за виконані завдання отримували гроші.
Наразі їм повідомили про підозру у державній зраді — це ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Обох підозрюваних відправили під варту. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Київ та низка областей — відбій повітряної тривоги.
Київ — повітряна тривога.
Німеччина невідкладно передає Україні 10 тисяч снарядів
У Німеччині погодили постачання боєприпасів для Києва у три етапи. У межах першого 10 тисяч снарядів з арсеналів Бундесверу будуть в Україні вже найближчими днями.
Про це повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінґ в інтерв'ю виданню DW.
Посадовець поінформував, що в Берліні погодили 3 етапи із забезпечення ЗСУ боєприпасами:
- перший — 10 тисяч артилерійських боєприпасів надійдуть "найближчими днями";
- другий — Німеччина підтримає ініціативу Чехії та покриє витрати на закупівлю 180 тисяч снарядів, про що говорив міністр оборони Борис Пісторіус. Ці снаряди передадуть Україні в другій половині 2024 року;
- третій — на довгострокову перспективу. У межах цього етапу Німеччина уклала двосторонню угоду (без уточнення, з якою саме країною) про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів. Їх надаватимуть із 4 кварталу 2024 року.
Фройдінґ вважає, що зараз Києву для відбиття російської агресії найдужче потрібні артснаряди, боєприпаси і ракети для сучасних систем ППО, а також броньовані бойові машини.
Він також розповів про навчання бійців ЗСУ у Німеччині. За його словами, ФРН за 2023 рік підготувала 10 тисяч українських військовослужбовців, а впродовж перших місяців цього року — ще від 3 до 4 тисяч.
Українці добре вчаться. До прикладу, гаубиці PzH 2000 військові освоїли значно раніше, ніж за декілька місяців, які передбачав Берлін. Німеччина навчає бійців ЗСУ різним напрямам:
- насамперед — як застосовувати, обслуговувати й ремонтувати ту бойову техніку, яку ФРН постачає Україні
- навчання санітарів;
- підготовка снайперів;
- управління військами.
Заплановано, що F-16 з'являться у небі України в середині літа — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має отримати західні винищувачі F-16, згідно з раніше встановленими планами та графіками.
Про це очільник дипломатії повідомив під час онлайн-брифінгу для світових ЗМІ 27 березня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Спочатку планувалося, що F-16 з'являться у повітрі України в середині літа. Сьогодні все йде за планом. Проте, звичайно, це дуже складне та заплутане питання, тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися. Але наразі графік такий", — сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що, за його даними, підготовка "пілотів проходить добре".
Очільник дипломатії підкреслив важливу роль та зусилля партнерів, які допомагають у проведенні навчання українських льотчиків та інженерів.
"Звичайно, буде потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, а й для інженерів та технічного персоналу, оскільки перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу потребує серйозних змін у всьому, в освіті, логістиці, філософії повітряного бою", — додав глава МЗС.
Керовану авіаційну ракету знищили у небі Запорізькій області — ПК "Схід"
Сьогодні, 27 березня, у Запорізької області військові повітряного командування "Схід" збили керовану авіаційну ракету.
Про це сьогодні о 18:03 повідомили на Facebook-сторінці ПК "Схід".
У командуванні "Схід" зазначили, що оборонці знищили ракету типу "КАР Х-59".
МОЗ перевірило роботу військово-лікарських комісій у Києві
У Києві завершили перевірку 10 позаштатних військово-лікарських комісій, яка тривала з початку березня.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Під час перевірки робочі групи виявили наступні порушення:
- продовжують спостерігатися черги військовозобов'язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;
- графік роботи комісій не є оптимальним — здебільшого з 8:00-9:00 до 14:30-16:00 у будні;
- траплялися випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;
- виникають труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, зі встановленням певних діагнозів військовозобов'язаним;
- у деяких випадках через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;
- залишається велика кількість паперових документів із перенесенням однакових відомостей із документа в документ;
- невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);
- у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов'язаних, що зумовлює додаткове навантаження.
Рекомендації з оптимізації подальшої роботи ВЛК направлені до Київської міської військової адміністрації, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, медичних закладів.
КМВА спільно з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки має провести оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначить додаткові медзаклади для проведення медоглядів військовозобов'язаних або продовження графіків роботи ВЛК.
Також КМВА продовжить контролювати обґрунтованість скерувань військовозобов'язаних на обстеження та випадки затягування проходження ВЛК.
"Середній термін проходження ВЛК становить 2-3 дні, тож особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, що систематично їх не дотримуються", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перевірку роботи ВЛК продовжать в інших областях.
"Це відбувається точково, раз чи два на тиждень". Міський голова про наслідки атаки на Миколаїв
Російські військові 27 березня атакували Миколаїв близько 14:30 попередньо двома балістичними ракетами. Влучили по території одного з підприємств міста.
Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
За словами Олександра Сєнкевича, внаслідок атаки поранено вісім людей, всі вони цивільні.
"Люди, що зазнали поранень, у легкому стані. Немає тих, які б постраждали важко, чи були у критичному стані. Інформація оновлюється", — сказав міський голова.
Також, з його слів, внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків.
"Є незначні пошкодження у житлових будинках: вибиті вікна у квартирах. Наші працівники здійснюють об'їзд території, щоб детально вивчити ситуацію і допомогти людям, які цього потребують", — додав Олександр Сєнкевич.
Від 28 березня у пошкоджених будинках будуть працювати бригади КП "Пілот". Всі екстрені і комунальні служби реагують у випадку обстрілу вчасно. Втім, говорить очільник міста, треба зважати на тактику російських військових — влучати повторно в одне місце.
"Останнім часом після того, як відбулось в Одесі, зараз повторюється у Миколаєві та інших містах, росіяни атакують і потім роблять дорозвідку, і атакують трохи згодом, то важко казати інформацію, що роблять ці служби, аби не наражати їх на небезпеку. Скажу, в будь-яких місцях, куди влучають ракети, насамперед ми убезпечуємо людей, а потім рятуємо майно. Тому всі служби реагують вчасно, всі знають, що робити. Миколаїв за весь час війни бомбардували понад 200 днів", — додав Олександр Сєнкевич.
За словами міського голови, військові РФ цілять по індустріальних об'єктах у Миколаєві.
Важко сказати, що вони збільшили кількість ударів. Це відбувається точково, раз чи два на тиждень. Частіше ніж це було останні пів року і рідше ніж це було до цього.
"Тобто Миколаїв постійно під атакою. Працюють у Миколаєві, судячи з усього, якісь люди, які постійно наводять на індустріальні об'єкти, на об'єкти, на які вони не можуть потрапити, щоб подивитись, що відбувається всередині, адже вони зачинені", — сказав міський голова.
Кількість поранених у Харкові зросла до 19 людей, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.
Внаслідок атаки РФ по ДніпроГЕС довкіллю завдано збитків на понад 140 млн гривень — Стрілець
Внаслідок російської масованої атаки по Дніпровській гідроелектростанції ДніпроГЕС, що сталася цьогоріч 22 березня, довкіллю завдано збитків на понад 140 мільйонів гривень.
Інформацію про це сьогодні, 27 березня, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі Національного телемарафону “Єдині новини”.
Посадовець нагадав, внаслідок атаки на ДніпроГЕС зафіксувализасмічення ґрунтів та пляму нафтопродуктів на річці Дніпро орієнтовною масою 0,5 тонни. Проте нині ситуація стабілізувалася.
"У жодній точці відбору станом на сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів. Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства продовжують здійснювати щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі ДніпроГЕС", — зазначив посадовець.
Також під час ефіру Руслан Стрілець розповів про поводження з відходами руйнації, які утворюються внаслідок постійних обстрілів рф території України. Він повідомив, що по всій Україні вже утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.
Буданов назвав Telegram "проблемою з точки зору нацбезпеки"
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що месенджер Telegram "з точки зору національної безпеки точно є проблемою".
Про це генерал-лейтенант повідомив під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024, організованого Центром стратегічних комунікацій.
"Я абсолютно проти утисків свободи слова, але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати там писати все, що заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається", — сказав Буданов.
Начальник ГУР зазначив, що Telegram читають усі й "він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях".
"Це те, що більш-менш якось працює", — підкреслив генерал-лейтенант.
Росіяни для удару по Харкову застосували новий боєприпас, це міг бути УМПБ Д-30
27 березня російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова. Для удару застосували вид боєприпасів, яким за два роки від початку вторгнення по Харкову не били.
УМПБ Д-30 могли застосувати росіяни для ударів по Харкову, сказав Суспільному попередні дані керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"Це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані", — сказав Тимошко.
Керівник облполіції зазначив, що це перший випадок, коли росіяни вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпас випустили з літака.
"Це не КАБ. Попередньо, дистанція роботи — близько 90 км цього боєприпасу. Він менший за КАБ, однак руйнівна сила цього боєприпасу досить серйозна. Я думаю, що це було або якесь випробування на цивільному населенні міста Харкова, ось таке цинічне. По місту Харкову застосування такого боєприпасу — це вперше", — сказав Суспільному керівник ОВА Олег Синєгубов.
На 17:20 відомо про одного загиблого та щонайменше 16 поранених.
Кількість поранених у Харкові зросла до 16, повідомив міський голова Терехов.
У Польщі заявили, що близькі до угоди з Україною стосовно імпорту агропродукції
Голова парламентської фракції Польської селянської партії Кшиштоф Пащик заявив, що Варшава та Київ близькі до угоди стосовно імпорту сільськогосподарської продукції з України.
Про це депутат повідомив у ефірі PAP.
"Я думаю, що можна буде сьогодні-завтра зробити так, аби те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитом. Я оптимістично налаштований щодо результатів", — зазначив Пащик.
За словами голови фракції, сторони "близькі до розв'язання цих проблем разом у діалозі" напередодні зустрічі міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського з українським колегою Миколою Сольським 27 березня у Варшаві та урядів держав 28 березня.
Депутат підкреслив, що угода має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на польській території.
Пащик вважає, що це саме та мета, якої Польща та Україна можуть досягти.
Армія РФ вдруге за день атакувала з безпілотників Михайлівку на Херсонщині: поранений місцевий житель
Російські війська вдень 27 березня знову атакували з безпілотників Михайлівку Бериславського району Херсонської області.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна адміністрація.
Повідомляється, внаслідок детонації травмований 59-річний місцевий житель. У нього діагностували контузію.
"Чоловіку надали першу медичну допомогу. Надалі він проходитиме лікування амбулаторно", — йдеться у дописі.
У Польщі розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України — Міноборони
У Варшаві відбулося засідання коаліції бронетехніки на підтримку України, під час якого виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку ЗСУ певними зразками озброєння та організації системи ремонту.
Про це повідомили у Міністерстві оборони.
Відповідну ініціативу запропонували Польща і Німеччина. Вона вже має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії.
Заступник глави МО Іван Гаврилюк, який очолює українську делегацію, зазначив, що Коаліція має на меті:
- посилити броньований щит Сил оборони України;
- спільними зусиллями підвищити спроможності українського війська у боротьбі з російським агресором;
- забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих союзниками.
У межах Коаліції створено чотири синдикати, на кожен з яких покладено певні завдання:
- постачання озброєння і боєприпасів для західної бронетехніки;
- технічне обслуговування та ремонт;
- підготовка екіпажів й технічного персоналу;
- відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.
"Це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику в ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюсь, нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", — підкреслив генерал-лейтенант.
Гаврилюк наголосив: "Наші воїни мають бути максимально захищеними за надійною бронею під час виконання бойових завдань. Вони мають мати надійні та сучасні інструменти для ведення війни".
За словами заступника міністра оборони, у межах новоствореної Коаліції буде розроблено дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.
Передбачається, що у довгостроковій перспективі учасники танкової Коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство, додали в МО.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Миколаєві пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Армія РФ обстріляла місто Українськ на Донеччині. Дві жінки отримали поранення, їх ушпиталили, повідомили у Селидівській МВА.
Внаслідок обстрілу виникло загоряння гаражів, пошкоджені близько 29 багатоквартирних будинків.
Російські військові вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Бериславського району на Херсонщині. 61-річна місцева жителька загинула внаслідок удару, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Вночі 27 березня в небі над Україною збито 10 із 13 "шахедів" — Повітряні сили
Уночі 27 березня Силами оборони було збито 10 із 13 ударних дронів типу "Shahed", якими Росія атакувала Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" із Курської області (Росія). Усього було застосовано 13 безпілотників. Збито – 10 у Харківській, Сумській та Київській областях", — йдеться у повідомленні.
За словами Олещука, до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.
За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1030 солдатів — Генштаб
Станом на ранок 27 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 439 190 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1030 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6904 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13216 (+9) од,
- артилерійських систем – 10931 (+27) од,
- РСЗВ – 1019 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 728 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2015 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14539 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 1794 (+5)
Дані уточнюються.
За добу Сили оборони 67 разів вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень з російським військом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 березня.
"Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 дронів було знищено", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Веселе, Курдюмівка, Часів Яр, Бердичі, Новопокровське, Новомихайлівка, Микільське, Карлівка, Уманське, Семенівка, Красногорівка, Олександрівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських підрозділів на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку противник здійснив 1 марну атаку на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де він за підтримки авіації, намагався прорвати оборону.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак окупантів у районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак росіян у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону.
На Оріхівському напрямку противник за підтримки авіації 7 разів атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вони 3 марно атакували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Водночас ЗСУ продовжують активними діями завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів армії РФ.
Світовий банк надав Україні $1,5 млрд на підтримку держбюджету і відновлення — Мінфін
Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів у межах позики на підтримку політики розвитку та відновлення (DPL). Зокрема кошти будуть спрямовані на підтримку держбюджету та відновлення економіки.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Кошти будуть надані під гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом 984 млн доларів США та під гарантію Великої Британії на суму 516 млн доларів США.
Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року.
Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що Світовий банк, Японія та Велика Британія є ключовими партнерами України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення.
"З огляду на виклики спричинені повномасштабною збройною агресією Росії, забезпечення потреб наших громадян є пріоритетом українського уряду. Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Водночас з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України у межах позики DPL2024 на найближчі роки, з японських коштів угодою про позику DPL передбачена капіталізація відсотків у сумі 99,54 млн доларів США.
ООН зафіксувала страту російськими окупантами 32 українських полонених за зиму
Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала страту російськими окупантами 32 полонених українських воїнів у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 року. Про це пишуть у звіті, оприлюдненому 26 березня.
Як зазначається, представники Організації Об'єднаних Націй провели інтерв'ю з 60 захисниками України, звільненими із полону.
Місія підкреслює, що армія РФ продовжує застосовувати раніше встановлені практики тортур, жорстокого поводження, смертей у полоні, утримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень, а також жахливих умов утримання.
"Окрім цього, ММПЛУ задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках в період із грудня 2023 року по лютий 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів", — вказується у звіті.
ООН також підтверджує інформацію про насильство росіян над жителями окупованих територій України. Мовиться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.