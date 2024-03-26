"Це відбувається точково, раз чи два на тиждень". Міський голова про наслідки атаки на Миколаїв

Російські військові 27 березня атакували Миколаїв близько 14:30 попередньо двома балістичними ракетами. Влучили по території одного з підприємств міста.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами Олександра Сєнкевича, внаслідок атаки поранено вісім людей, всі вони цивільні.

"Люди, що зазнали поранень, у легкому стані. Немає тих, які б постраждали важко, чи були у критичному стані. Інформація оновлюється", — сказав міський голова.

Також, з його слів, внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків.

"Є незначні пошкодження у житлових будинках: вибиті вікна у квартирах. Наші працівники здійснюють об'їзд території, щоб детально вивчити ситуацію і допомогти людям, які цього потребують", — додав Олександр Сєнкевич.

Від 28 березня у пошкоджених будинках будуть працювати бригади КП "Пілот". Всі екстрені і комунальні служби реагують у випадку обстрілу вчасно. Втім, говорить очільник міста, треба зважати на тактику російських військових — влучати повторно в одне місце.

"Останнім часом після того, як відбулось в Одесі, зараз повторюється у Миколаєві та інших містах, росіяни атакують і потім роблять дорозвідку, і атакують трохи згодом, то важко казати інформацію, що роблять ці служби, аби не наражати їх на небезпеку. Скажу, в будь-яких місцях, куди влучають ракети, насамперед ми убезпечуємо людей, а потім рятуємо майно. Тому всі служби реагують вчасно, всі знають, що робити. Миколаїв за весь час війни бомбардували понад 200 днів", — додав Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, військові РФ цілять по індустріальних об'єктах у Миколаєві.

Важко сказати, що вони збільшили кількість ударів. Це відбувається точково, раз чи два на тиждень. Частіше ніж це було останні пів року і рідше ніж це було до цього.

"Тобто Миколаїв постійно під атакою. Працюють у Миколаєві, судячи з усього, якісь люди, які постійно наводять на індустріальні об'єкти, на об'єкти, на які вони не можуть потрапити, щоб подивитись, що відбувається всередині, адже вони зачинені", — сказав міський голова.