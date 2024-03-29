У Камʼянському та Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

У Кам'янському на Дніпропетровщині близько 23:38 28 березня пролунали вибухи, ближче до 00:00 – у Дніпрі, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про балістичну загрозу з тимчасово окупованого Криму. Повітряна тривога в області була оголошена о 21:30.

Як повідомили місцеві жителі Кам'янського, в одному з районів міста зникло світло.

Згодом начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у своєму Telegram-каналі, що армія РФ атакувала низку обʼєктів критичної інфраструктури області.

Внаслідок обстрілу армії РФ в Кам'янському районі поранено чоловіка, він госпіталізований у тяжкому стані, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак

На Дніпропетровщині після атаки в ніч на 29 березня застосували аварійні вимкнення електроенергії, повідомили в компанії Укренерго.

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