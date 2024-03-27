Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 27 березня продовжив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Він готовий на 82%.

Парламентарка Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook , що депутати розглянули 703 правки і зупинились на 3 518. Розглядали зокрема:

проходження базової військової служби;

прийняття іноземців через рекрутингові центри на військову службу;

терміни військової служби у мирний час, особливий період та під час дії воєнного стану;

звільнення з військової служби.

Вона розповіла, що правки стосовно можливості бронювання громадян з огляду на високу зарплатню та сплачені податки були відхилені профільним комітетом.

"Вони подавалися різними депутатами, є окремі правки у співавторстві з паном Гетьманцевим, є окремі правки пана Наталухи. Дійсно, вони всі відхилені. Тут можу лише підтримати позицію пана Копитіна, тому що вона в принципі відповідає позиції всіх членів комітету. Ми наголошували, що прив'язка чи то до зарплати, чи то кількості сплачених податків є такою, що руйнує питання справедливості і єдності під час воєнного стану. Це є абсолютно дискримінаційна норма", — пояснила Фріз у коментарі Суспільному.

Парламентарка розповіла, що декілька десятків правок щодо звільнення з військової служби ухвалені частково і наразі готується комітетська правка стосовно закріплення на рівні закону алгоритму, що повинен передбачати не лише 36 місяців безперервної військової служби під час дії воєнного стану, а й критерії обліку. Зокрема 18 місяців під бойовими розпорядженнями протягом 36 місяців має бути підставою для звільнення.

Комітет відхилив норму про рішення Ставки в питанні звільнення та підтримав редакцію про звільнення за указом президента, який як верховний головнокомандувач, за Конституцією, має встановити терміни звільнення.

Окрім цього, Комітет вирішив, що питання звільнення для різних категорій громадян повинен також бути синхронізовано з ухваленою правкою стосовно відстрочки від призову під час воєнного стану. Рішення стосовно комітетської правки буде ухвалено на наступному засіданні.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк поінформував, що з огляду на кількість розглянутих правок закон готовий на 82%.

"Завтра (28 березня — Ред.) планують розглянути все що залишилось. Тобто завтра Комітет завершить розгляд всіх правок до закону", — додав він.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.