НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Розгляд правок до закону про мобілізацію — на завершальному етапі: що лишили, а що відхилили депутати
Закон про мобілізаціюМобілізаціяВЕРХОВНА РАДАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійнаПолітика

Розгляд правок до закону про мобілізацію — на завершальному етапі: що лишили, а що відхилили депутати

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Верховна рада
Верховна рада України. Верховна рада. Фото: УНІАН

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 27 березня продовжив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Він готовий на 82%.

Парламентарка Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook повідомила, що депутати розглянули 703 правки і зупинились на 3 518. Розглядали зокрема:

  • проходження базової військової служби;
  • прийняття іноземців через рекрутингові центри на військову службу;
  • терміни військової служби у мирний час, особливий період та під час дії воєнного стану;
  • звільнення з військової служби.

Вона розповіла, що правки стосовно можливості бронювання громадян з огляду на високу зарплатню та сплачені податки були відхилені профільним комітетом.

"Вони подавалися різними депутатами, є окремі правки у співавторстві з паном Гетьманцевим, є окремі правки пана Наталухи. Дійсно, вони всі відхилені. Тут можу лише підтримати позицію пана Копитіна, тому що вона в принципі відповідає позиції всіх членів комітету. Ми наголошували, що прив'язка чи то до зарплати, чи то кількості сплачених податків є такою, що руйнує питання справедливості і єдності під час воєнного стану. Це є абсолютно дискримінаційна норма", — пояснила Фріз у коментарі Суспільному.

Парламентарка розповіла, що декілька десятків правок щодо звільнення з військової служби ухвалені частково і наразі готується комітетська правка стосовно закріплення на рівні закону алгоритму, що повинен передбачати не лише 36 місяців безперервної військової служби під час дії воєнного стану, а й критерії обліку. Зокрема 18 місяців під бойовими розпорядженнями протягом 36 місяців має бути підставою для звільнення.

Комітет відхилив норму про рішення Ставки в питанні звільнення та підтримав редакцію про звільнення за указом президента, який як верховний головнокомандувач, за Конституцією, має встановити терміни звільнення.

Окрім цього, Комітет вирішив, що питання звільнення для різних категорій громадян повинен також бути синхронізовано з ухваленою правкою стосовно відстрочки від призову під час воєнного стану. Рішення стосовно комітетської правки буде ухвалено на наступному засіданні.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк поінформував, що з огляду на кількість розглянутих правок закон готовий на 82%.

"Завтра (28 березня — Ред.) планують розглянути все що залишилось. Тобто завтра Комітет завершить розгляд всіх правок до закону", — додав він.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Мобілізація
У профільному комітеті Ради прокоментували заяву Разумкова про мобілізацію з 19 років
Всеукраїнський пікет за право на демобілізацію у Вінниці
"Військовим потрібна заміна": у Вінниці долучилися до всеукраїнського пікету за право на демобілізацію
Закон про мобілізцію, ВРУ
У Раді підтримали відстрочку від мобілізації аспірантів
Український парламент
Ухилянтів можуть подавати в розшук — нардеп Івченко
На початок