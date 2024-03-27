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Meta і Google обмежували інформацію про репродуктивне здоров'я — звіт
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Meta і Google обмежували інформацію про репродуктивне здоров'я — звіт

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Вагітна жінка на УЗД
Лікар обстежує вагітну жінку за допомогою УЗД. Ілюстративне фото: freepik

Центр протидії цифровій ненависті представив звіт, де йдеться, що цифрогіганти Meta і Google обмежують доступ до інформації про репродуктивне здоров’я в Африці, Азії та Латинській Америці. Зокрема, ці 2 компанії перешкоджають просуванню обізнаності про аборти та репродуктивні права.

Про таке ідеться у звіті Центру (Center for Countering Digital Hate, CCDH).

Звіт зробили у співпраці з міжнародною організацією MSI Reproductive Choices, яка займається просвітою з репродуктивного здоров'я.

У доповіді ідеться, що Meta та Google обмежують рекламу про аборти, тоді як декілька просвітницьких платформ не в змозі протидіяти поширенню зловживань та дезінформації, які підривають доступ людей до послуг з репродуктивного здоров'я.

Крім того, звіт стверджує, що Мета заробляє на антиабортній рекламі, яку розміщують американські активісти з метою утримати людей від абортів за кордоном.

У Гані, Кенії, Мексиці, Непалі, Нігерії та В'єтнамі платформа Meta відхилила або видалила оголошення MSI Reproductive Choices. Причин чітко не пояснили: наприклад, були формулювання "містить чутливий контент" або "контент, який стверджує або передбачає особисті характеристики". Також у Непалі та В'єтнамі обмежували рекламу MSI. А Google Ads у Гані обмежував деяку термінологію, наприклад, "варіанти вагітності".

У Кенії місцеві команди з репродуктивного просвітництва все частіше зазнають образ у Facebook і X. До прикладу, їх називають "дітовбивці". Команда MSI в Гані повідомила, що отримувала подібні повідомлення в TikTok. А компанія MSI у В'єтнамі заявила, що Facebook видалив рекламу, яка просувала інформацію про внутрішньоматкові спіралі та інші методи контрацепції.

Разом із тим аналіз рекламної бібліотеки Meta в Гані та Мексиці показав, що компанія заробляла на антиабортній рекламі. Таку рекламу сукупно переглянули 1 млн разів за останні 5 років.

Раніше Європейський Союз розпочав розслідування щодо гігантів у цифровому бізнес-секторі — щодо компаній Apple, Meta та Alphabet. Підозрюється, що вони порушили Закон про цифрові ринки (DMA). Якщо це доведуть, ЄС накладе на компанії штраф у 10% від прибутку та в разі повторних порушень — 20%.

Позиції Meta та Google

The Guardian навів пояснення представників Meta та Google.

Райан Деніелс із Meta сказав: "Ми дозволяємо публікації та рекламу, що просувають медичні послуги, а також дискусії та дебати навколо них. Контент про репродуктивне здоров'я повинен відповідати нашим правилам, зокрема щодо рецептурних препаратів та дезінформації, а реклама, що просуває товари чи послуги з репродуктивного здоров'я, може бути орієнтована лише на людей віком від 18 років".

У Google сказали, що звіт CCDH не містить жодного прикладу контенту, що порушує політику на платформі Google чи прикладу непослідовного дотримання політики.

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