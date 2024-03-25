Європейський Союз розпочав розслідування щодо гігантів у цифровому бізнес-секторі — щодо компаній Apple, Meta та Alphabet. Підозрюється, що вони порушили Закон про цифрові ринки (DMA). Якщо це доведуть, ЄС накладе на компанії штраф у 10% від прибутку та в разі повторних порушень — 20%.

Про це поінформували на сайті Єврокомісії.

В заяві ЄС зазначається, що спецкомісія 25 березня розпочала розслідування невідповідності вимогам Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA) щодо правил Alphabet про управління в Google Play і самопреференції в Google Search, правил Apple про управління в App Store і екран вибору в Safari, а також моделі "оплати або згоди" компанії Meta.

Що могли порушити цифрові гіганти

Закон про цифрові ринки вимагає від шістьох найбільших технофірм дозволяти розробникам додатків безплатно перенаправляти споживачів на пропозиції, які пропонують не крамниці техногігантів. В ЄС занепокоєні, що Alphabet і Apple можуть не повністю відповідати цій вимозі, оскільки фірми накладають різні обмеження і заборони.

У випадку з Alphabet також визначатимуть, чи компанія робить так, аби користувачі обирали її сервіси більше, дискримінуючи бізнеси конкурентів. Alphabet керує пошуковиком Google. У стрічці пошуку Google на окремі запити міг надавати насамперед свої послуги. Наприклад, Google Покупки, Google Авіаквитки, Google Готелі.

Apple теж могла впливати на вибір користувача, як один з інструментів впливу міг бути екран вибору веббраузера, створений так, що Apple впливає на змогу видаляти якісь програмні додатки на iOS, легко змінювати налаштування iOS та обирати альтернативну послугу,

А модель "плати або погоджуйся" в Meta, імовірно, позбавляє користувачів права на вибір, а саме не об'єднувати чи не використовувати перехресно свої персональні дані на різних платформах Meta.

Які наслідки для компаній

У разі виявлення порушення ЄС може накласти штраф у розмірі до 10% від загального світового обороту компаній. У разі повторного порушення такі штрафи можуть зрости до 20%.

Крім того, у разі систематичних порушень того чи іншого гіганта можуть змусити продати бізнес або його частину.

Що передувало

Шість найбільших компаній у цифровій галузі — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta і Microsoft — повинні були повністю виконати всі зобов'язання DMA до 7 березня 2024 року.

Нещодавно Міністерство юстиції США підготувалося подати позов проти Apple у зв'язку зі звинуваченнями у порушенні антимонопольного законодавства, а саме — через блокування доступу конкурентів до апаратних та програмних функцій iPhone.

А Європейська комісія оштрафувала Apple на 1,8 мільярда євро за "зловживання своїм панівним становищем на ринку розповсюдження програм для потокового передавання музики" користувачам iPhone та iPad.