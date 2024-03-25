Європейський Союз розпочав розслідування щодо гігантів у цифровому бізнес-секторі — щодо компаній Apple, Meta та Alphabet. Підозрюється, що вони порушили Закон про цифрові ринки (DMA). Якщо це доведуть, ЄС накладе на компанії штраф у 10% від прибутку та в разі повторних порушень — 20%.
Про це поінформували на сайті Єврокомісії.
В заяві ЄС зазначається, що спецкомісія 25 березня розпочала розслідування невідповідності вимогам Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA) щодо правил Alphabet про управління в Google Play і самопреференції в Google Search, правил Apple про управління в App Store і екран вибору в Safari, а також моделі "оплати або згоди" компанії Meta.
Що могли порушити цифрові гіганти
Закон про цифрові ринки вимагає від шістьохAlphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta і Microsoft найбільших технофірм дозволяти розробникам додатків безплатно перенаправляти споживачів на пропозиції, які пропонують не крамниці техногігантів. В ЄС занепокоєні, що Alphabet і Apple можуть не повністю відповідати цій вимозі, оскільки фірми накладають різні обмеження і заборони.
У випадку з Alphabet також визначатимуть, чи компанія робить так, аби користувачі обирали її сервіси більше, дискримінуючи бізнеси конкурентів. Alphabet керує пошуковиком Google. У стрічці пошуку Google на окремі запити міг надавати насамперед свої послуги. Наприклад, Google Покупки, Google Авіаквитки, Google Готелі.
Apple теж могла впливати на вибір користувача, як один з інструментів впливу міг бути екран вибору веббраузера, створений так, що Apple впливає на змогу видаляти якісь програмні додатки на iOS, легко змінювати налаштування iOS та обирати альтернативну послугу,
А модель "плати або погоджуйся" в Meta, імовірно, позбавляє користувачів права на вибір, а саме не об'єднувати чи не використовувати перехресно свої персональні дані на різних платформах Meta.
Які наслідки для компаній
У разі виявлення порушення ЄС може накласти штраф у розмірі до 10% від загального світового обороту компаній. У разі повторного порушення такі штрафи можуть зрости до 20%.
Крім того, у разі систематичних порушень того чи іншого гіганта можуть змусити продати бізнес або його частину.
Що передувало
Шість найбільших компаній у цифровій галузі — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta і Microsoft — повинні були повністю виконати всі зобов'язання DMA до 7 березня 2024 року.
Нещодавно Міністерство юстиції США підготувалося подати позов проти Apple у зв'язку зі звинуваченнями у порушенні антимонопольного законодавства, а саме — через блокування доступу конкурентів до апаратних та програмних функцій iPhone.
А Європейська комісія оштрафувала Apple на 1,8 мільярда євро за "зловживання своїм панівним становищем на ринку розповсюдження програм для потокового передавання музики" користувачам iPhone та iPad.