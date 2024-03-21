Мін'юст США готується подати позов проти Apple через обмеження до iPhone

Міністерство юстиції США готове подати позов проти американської корпорації Apple у зв'язку зі звинуваченнями у порушенні антимонопольного законодавства шляхом блокування доступу конкурентів до апаратних та програмних функцій iPhone.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Це буде вже третій випадок за останні 14 років, коли Мін'юст подає до суду Apple за порушення антимонопольного законодавства. За їхніми словами, позов може бути направлений до федерального суду вже 21 березня.

Агентство зазначає, що позов подадуть в рамках антимонопольної боротьби адміністрації президента США Джо Байдена з американськими технологічними гігантами. Раніше Міністерство юстиції США вже подало до суду на компанію Google за монополізацію, а Федеральна торгова комісія веде антимонопольну справу проти Amazon та Meta.

Наприкінці лютого представники Apple зустрічалися з представниками міністерства юстиції, щоб переконати агентство не подавати антимонопольний позов проти виробника iPhone.