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До 25 градусів тепла: якою буде погода на Львівщині в останні дні березня
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До 25 градусів тепла: якою буде погода на Львівщині в останні дні березня

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Львів
Львів . Фото: Маріанна Попович/Суспільне Львів

28 та 29 березня у Львівській області очікується тепла, але дощова погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 12 до 20 градусів тепла. У неділю, 31 березня, та понеділок, 1 квітня, буде без опадів, денна температура повітря становитиме 25 градусів тепла.

Про це Суспільному розповіла синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олександра Тузяк.

За її словами, 28 та 29 березня на Львівщині дощитиме. Подекуди можливі грози. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень — місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 3-8 °С тепла, вдень — +12-17°С .

На вихідні синоптики передбачають по-справжньому літню бездощову погоду.

"30, 31 березня та 1 квітня переважатиме вітер південно-західного напрямку 9-14 м/с, подекуди пориви — 15-20 м/с. Температура вночі становитиме від 3 до 10 градусів тепла. Вдень очікуємо 20-25°С", — зазначила синоптикиня.

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