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У Львові зафіксували новий температурний рекорд
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У Львові зафіксували новий температурний рекорд

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У Львові зафіксували новий температурний рекорд
Світлина ілюстративна. Фото: Маріанна Попович/Суспільне Львів

Вдень, 16 березня, у Львові синоптики зафіксували новий температурний рекорд — 15,3° тепла. Таку теплу погоду в цей день востаннє спостерігали понад 40 років тому.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

"16 березня максимальна температура повітря у Львові досягла 15,3° С. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалось у 1983 році і становило 15,2° С", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 17 березня, на Львівщині буде прохолодніше. За даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер — південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви до 20 м/с. Температура вдень становитиме 5-10° тепла.

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