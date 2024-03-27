У селищі на Одещині дві вулиці перейменували на честь загиблих військових

У селищі Саврань Одеської області з’явились дві вулиці на честь полеглих захисників — Вдовиченка Олександра Героя України та Янкового Андрія.

Про це повідомили у Савранській селищній раді.

Церемонія вручення адресних табличок відбулась 27 березня, на ній зібрались родини загиблих, ветерани та жителі громади. Разом вони вшановували пам'ять загиблих військових.

Адресна таблиця з іменем Олександра Вдовиченка. Фото: Савранська селищна рада

Адресна таблиця з іменем Андрія Янкового. Фото: Савранська селищна рада

Раніше вулиця на честь Андрія Янкового мала назву Байдукова, рішення про її перейменування ухвалила селищна рада 30 листопада 2023 року. Рішення про перейменування вулиці Малярова на Героя України Олександра Вдовиченка депутати ухвалили на сесії 25 січня.

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