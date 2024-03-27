Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Херсонщини: поранені троє людей

Внаслідок обстрілів деокупованої території Херсонської області минулої доби поранені троє людей. Російські війська обстріляли 11 населених пунктів.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пошкоджені багатоповерхівка, два приватних будинки, нежитлове приміщення, автобус та автомобіль, йдеться в повідомленні.

Армія РФ била по житлових кварталах Тягинки, Берислава, Новоберислава, Дніпровського, Кізомиса, Качкарівки, Республіканця, Одрадокам'янки, Золотої Балки, Львового та Херсона, написав Прокудін.

Що відомо про обстріли Херсонщини 26 березня 2024 року

Упродовж доби армія РФ з артилерії обстріляла понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них — Солончаки, Іванівка та Тягинка.

Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників. Поранений 50-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням ніг його ушпиталили.

В Одрадокам'янці на Херсонщині російські військові двома FPV-дронами вдарили по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Автобус та вантаж знищені, водій та пасажири не постраждали.

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