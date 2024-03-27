Одеський ботанічний сад був пошкоджений внаслідок балістичного удару РФ ввечері 25 березня. Вибуховою хвилею винесло вікна та двері теплиць й прилеглих будівель.

Про це Суспільному розповіла директорка саду Людмила Левчук.

За її словами, через удар окрім будівель, пошкоджені також і рослини.

"Частина рослин пошкоджена, але таких, щоб ми не могли відновити, настільки масштабних втрат, немає. Однак проблема в тому, що цим рослинам не буде де жити, тому що теплиці зруйновані. Це колекції, це дуже важливо для нас", — пояснила Людмила.

Пошкоджена теплиця в Одеському ботанічному саду Фото: Людмила Левчук/Facebook Одеський ботанічний сад Фото: Людмила Левчук/Facebook Одеський ботанічний сад Фото: Людмила Левчук/Facebook Пошкоджена стеля даху однієї з будівель Одеського ботанічного саду Фото: Людмила Левчук/Facebook Одеський ботанічний сад Фото: Людмила Левчук/Facebook Одеський ботанічний сад Фото: Людмила Левчук/Facebook Одеський ботанічний сад Фото: Людмила Левчук/Facebook

Вона зазначила, що на першому етапі відновлювальних робіт потрібно прибрати скло в теплицях і поруч з ними. Тому всіх охочих допомогти запрошують 29 та 30 березня з 10:00 до 15:00 до ботанічного саду, що на Французькому бульварі, 48/50.

"Вхід вільний. Ми будемо вдячні за допомогу. Бажано взяти з собою робочі рукавиці. Пакети чи мішки брати не потрібно, у нас вже розроблена система як це робити", — поділилася Левчук.

За словами Людмили, точну кількість скла, яке потрібно поставити, порахувати не встигли.

"Ми ще не рахували, але дуже багато, я думаю це більше ніж половина всієї тепличної площі, що у нас є", — зазначила директорка.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 25 березня

В Одеській області оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибило скло. Попередньо відомо про чотирьох поранених.

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