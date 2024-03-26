Фото наслідків подвійного ракетного удару РФ по Одесі 25 березня: є поранені

Увечері 25 березня близько 17:30 в Одесі пролунала серія вибухів. Російська армія уразила подвійним ударом рекреаційну зону міста. Дві будівлі зруйновані, в будинках навколо вибите скло. За даними Сил оборони півдня, поранення отримали чотири людини.

На місці влучання були кореспонденти Суспільного.

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

"За медичною допомогою звернулось щонайменше девʼять людей: у когось гостра реакція на стрес, у когось поранення від уламків скла. Знов була застосована тактика подвійного удару: спочатку вдарила одна ракета, а потім через декілька хвилин, з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна ракета. Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що немає переваг вздовж лінії бойового зіткнення", — повідомила в етері "Єдиних новин" начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки від ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Стан квартири після ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Стан квартири після ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Стан квартири після ракетного удару по Одесі, 25 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про атаку РФ по Одесі 25 березня

В Одеській області оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибило скло. Попередньо відомо про чотирьох поранених.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області