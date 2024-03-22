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В Одесі пролунали вибухи: внаслідок атаки є поранені
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В Одесі пролунали вибухи: внаслідок атаки є поранені

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25 березня в Одесі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

Голова Одеської ОВА закликав жителів міста та області перебувати в укриттях. За його словами, РФ атакує Одещину ракетами.

ОНОВЛЕНО. 17:43. В Одесі знову пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. У Повітряних силах попередили про рух ракети на Одесу.

ОНОВЛЕНО. 18:07. У ДСНС Одещини повідомили, що лінія 101 наразі працює зі збоями. Звернутись за допомогою можна за номером 112.

ОНОВЛЕНО. 19:20. В Одесі внаслідок ракетного удару РФ є троє поранених жінок, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють. Також він додав, що станом на 19:00 у понад 300 тисяч абонентів в місті відсутня електроенергія.

ОНОВЛЕНО. 19:40. РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибило скло. Попередньо відомо про чотирьох поранених, повідомили у Силах оборони півдня України.

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі вибуховою хвилею в будинках вибило вікна, пошкодженні об'єкти цивільної інфраструктури.

В Одесі пролунали вибухи: внаслідок атаки є поранені
Наслідки атаки РФ по Одесі 25 березня. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі пролунали вибухи: внаслідок атаки є поранені
Наслідки атаки РФ по Одесі 25 березня. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі пролунали вибухи: внаслідок атаки є поранені
Наслідки атаки РФ по Одесі 25 березня. Фото: Суспільне Одеса

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