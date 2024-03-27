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У війні з РФ Кіровоградщина втратила чотирьох захисників
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У війні з РФ Кіровоградщина втратила чотирьох захисників

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Василь Салвай, Володимир Сергатий, Євген Яценко та Руслан Петров
Зліва на право Василь Салвай, Володимир Сергатий, Євген Яценко та Руслан Петров . Колаж: Суспільне Кропивницький

У війні з Росією Кіровоградська область втратила чотирьох захисників. Це – Василь Салвай з Помічнянської громади, Володимир Сергатий з Новомиргородської, Руслан Петров та Євген Яценко з Первозванівської.

Володимир Сергатий з Новомиргородської громади помер 24 березня 2024 року в лікарні міста Дніпро. Написав у Facebook голова громади Ігор Забажан. Про дату прощання з військовим повідомлять додатково.

Василь Салвай 1974 року народження з Помічнянської громади помер 22 березня 2024 року, перебуваючи на лікуванні в Одеській лікарні. Про дату прощання з бійцем повідомлять додатково.

У Первозванівській громаді повідомили про загибель двох захисників. Руслан Петров загинув під час виконання бойового завдання. Євген Яценко, 1975 року народження загинув у селі Миролюбівка Донецької області. Про дату прощання з військовими повідомлять додатково.

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