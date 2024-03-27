Коли у Миргороді на Полтавщині завершать опалювальний сезон

До кінця березня у місті Миргород Полтавської області не припинятимуть теплопостачання. Завершити опалювальний період планують наступного місяця.

У Миргороді опалення вимкнуть 1 квітня. Відповідне рішення виконавчого комітету 27 березня підписав голова міськради, розповів Суспільному його заступник Сергій Швайка. За його словами, теплопостачання відключать для усіх споживачів. У разі похолодання, у медичних та соціальних закладах зможуть увімкнути опалення, ухваливши окреме рішення.

Опалювальний сезон у Миргороді розпочали 18 жовтня 2023-го року.

Де ще на Полтавщині вирішили завершувати опалювальний період

У Кременчуці 28 березня завершать опалювальний сезон для усіх споживачів. Таке рішення ухвалили 26 березня під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

22 березня 2024-го року виконавчий комітет Кременчуцької міськради ухвалив рішення про припинення теплопостачання до закладів освіти. Обігрів там завершили 23 березня.

Опалювальний сезон у Полтавській громаді планують завершити 1 квітня. Таке рішення мають ухвалити 28 березня під час засідання виконавчого комітету міськради.

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