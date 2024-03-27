НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Коли у Миргороді на Полтавщині завершать опалювальний сезон
ОПАЛЕННЯКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Коли у Миргороді на Полтавщині завершать опалювальний сезон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Опалення у Миргороді
У Миргороді котельні вимкнуть 1 квітня. Суспільне Полтава

До кінця березня у місті Миргород Полтавської області не припинятимуть теплопостачання. Завершити опалювальний період планують наступного місяця.

У Миргороді опалення вимкнуть 1 квітня. Відповідне рішення виконавчого комітету 27 березня підписав голова міськради, розповів Суспільному його заступник Сергій Швайка. За його словами, теплопостачання відключать для усіх споживачів. У разі похолодання, у медичних та соціальних закладах зможуть увімкнути опалення, ухваливши окреме рішення.

Опалювальний сезон у Миргороді розпочали 18 жовтня 2023-го року.

Де ще на Полтавщині вирішили завершувати опалювальний період

У Кременчуці 28 березня завершать опалювальний сезон для усіх споживачів. Таке рішення ухвалили 26 березня під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

22 березня 2024-го року виконавчий комітет Кременчуцької міськради ухвалив рішення про припинення теплопостачання до закладів освіти. Обігрів там завершили 23 березня.

Опалювальний сезон у Полтавській громаді планують завершити 1 квітня. Таке рішення мають ухвалити 28 березня під час засідання виконавчого комітету міськради.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Опалення
В Одесі завершать опалювальний сезон у квітні
Завершення опалювального сезону 2023/2024 в Полтаві
У Полтаві 28 березня завершують опалювальний сезон 2023-2024
В Умані відключають централізоване опалення
В Умані планують завершити опалювальний сезон
Опалення, батареї
В яких громадах Хмельниччини завершують опалювальний сезон
На початок