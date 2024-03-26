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У Кременчуці визначили дату завершення опалювального сезону: коли вимкнуть
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У Кременчуці визначили дату завершення опалювального сезону: коли вимкнуть

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У Кременчуці визначили дату завершення опалювального сезону
У Кременчуці вимкнуть опалення. Фото: Суспільне Полтава

В останній тиждень березня у Кременчуці завершать опалювальний сезон. Теплопостачання припинять до усіх споживачів.

У Кременчуці 28 березня завершать опалювальний сезон для усіх споживачів. Таке рішення ухвалили 26 березня під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання. Рішення про завершення періоду ухвалили через те, що протягом останніх днів середньодобова температура повітря становила більше +8 градусів.

Під час засідання голова міської ради Віталій Малецький повідомив, що опалення вимкнуть також у медичних закладах. У разі зниження температури, у цих установах зможуть застосовувати інші види обігріву, зокрема, електроопалення.

22 березня 2024-го року виконавчий комітет Кременчуцької міськради ухвалив рішення про завершення опалювального сезону у закладах освіти. Обігрів там припинили 23 березня.

У Кременчуці опалювальний сезон у закладах освіти стартував 25 жовтня 2023-го року, для лікарень – в 16 жовтня, а для решти споживачів – 30 жовтня.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, якщо середньодобова температура повітря буде нижчою за +8 градусів.

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