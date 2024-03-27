Опалювальний сезон у Полтавській громаді планують завершити 1 квітня

Опалювальний сезон у Полтавській громаді завершать наступного тижня. Таке рішення планують ухвалити 28 березня під час засідання виконавчого комітету міськради.
Про це стало відомо з проєкту рішення, опублікованого на сайті Полтавської міськради.
Опалювальний сезон 2023-2024 планують завершити 1 квітня, йдеться в документі. Раніше заступник гендиректора "Полтаватеплоенерго" Ігор Процай повідомляв Суспільному, що опалення вимкнуть за відповідних погодних умов наприкінці березня.
Торік опалювальний сезон у Полтавській громаді завершили 31 березня. А цьогорічний розпочали 2 листопада. Рішення щодо цього ухвалюють органи місцевого самоврядування.
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