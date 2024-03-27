63-річний лучанин Володимир Рунчак є членом Національної спілки композиторів України. Твори диригента нині виконують на фестивалях і концертах сучасної музики в Україні і за кордоном.

Про творчий шлях, нові музичні виклики і навчання молоді Володимир Рунчак розповів Суспільному під час міжнародного конкурсу баяністів у Луцьку, де композитор головував у журі.

Перші кроки в музиці

"Все життя я в музиці. З самого маленького дитинства. Тато мене навчав баяну вдома", — каже композитор. У сім років Володимир Рунчак пішов навчатися у Луцьку музичну школу № 1, випускником якої колись був і його батько.

У класі баяна майбутній диригент і композитор навчався у Феофана Григоровича Щегельського.

"В мене навчання було не просте. Як кожен хлопчик, хочеться гуляти, хочеться грати у футбол, хочеться на рибалку ходити, а тут хтось заставляє гами грати, — пригадує Володимир Рунчак. — Але Феофан Григорович був дуже сильною особистістю і як викладач, як музикант, і як вчитель, і як наставник. До останніх днів практично, я звіряв своє професійне і людське життя по тим настановам, які він колись радив".

Володимир Рунчак під час навчання у школі. З домашнього архіву Володимира Рунчака

Концерти, репетиції і робота без сну

Улюбленій справі, каже Володимир Рунчак, присвячує усього себе: "Все моє життя – це суцільні концерти, репетиції, робота за столом, робота без сну, тому що, це ж не просто композитор – це той, який сидить і пише. Пише – це він уже записує, а пише він тут".

Музикант постійно бере участь диригентських і композиторських концертах. У перервах між ними не припиняє писати.

"У мене виявляється 26 творів для баяну, я чесно кажучи, здивувався, бо не рахував. Пів життя я просидів за баяном, і отримав повну освіту, і певні відзнаки, але виконавством зараз я не займаюся, тому за цим я шкодую, але в житті треба щось вибирати, тому що це такі професії, де не можна бути скрізь на високому рівні", — говорить він.

Композитор і диригент Володимир Рунчак. Суспільне Луцьк

Робота з майбутнім поколінням

Володимир Рунчак постійно долучається до проведення майстеркласів і конкурсів, де потрібно наставляти молодих музикантів. Говорить: здобуваючи музичну освіту у Радянському союзі зіштовхувався із цензурою, але зараз молодь не у легшій ситуації.

"Я вважаю, що ми маємо робити певні скидки, тому що ці діти навчаються під час війни музиці. Ми маємо бути вдячні і пильнувати, щоб вони не залишили цю дуже складну, професійну дорогу. Завдання музичної школи – це не виховання професійного музиканта, це – виховання дитини, яка стане повноцінно розвинутою в суспільстві людиною", — вважає композитор.

Митець також розповів: нині викладає у музичній академії предмет "ансамбль сучасної музики". В освіту учнів намагається вкласти нові технічні прийоми, розуміння естетики сучасної і класичної музики.

Музикант каже: головне життєве кредо, яке нині передає і своїм учням — "потрібно бути чесним перед музикою, собою, Батьківщиною і відстоювати свої погляди".

"Я їм пояснюю, що, коли ви приходите в колективи музичні, то ніхто не буде у вас питати, знаєш ти, чи не знаєш. Ти повинен знати. Ти можеш любити Шопена, ти можеш любити Бетховена, але вміти ти повинен все", — додав Володимир Рунчак.

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