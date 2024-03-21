У Луцьку триває міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів

У Луцьку триває 14-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів "Інтер Світязь аком'юзик-2024". У ньому беруть участь 36 музикантів.

Про це Суспільному розповів директор конкурсу, голова Волинської організації Національної всеукраїнської музичної спілки Петро Шиманський.

"В конкурсі беруть участь п’ять ансамблів і два оркестри. Задіяні всі 9 категорій від учнів дитячих музичних шкіл до студентів консерваторії", — додав директор.

Конкурс баяністів-акордеоністів триватиме три дні, оцінюють виступи учасників п’ять членів журі.

Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів у Луцьку, 21 березня 2024. Суспільне Луцьк

Аматорський інструментальний ансамбль "Swing" із Луцька грає різну музику: від сучасної до старовинної. До конкурсу готувалися два тижні.

"Більшість колективу є по спеціальності за фахом – піаністи, але всі за два роки навчилися, хто на контрабасі, хто – акордеон, домри, гітари", — говорить учасник гурту Дмитро Позняк.

Луцький ансамбль "Swing" . Суспільне Луцьк

Для участі у конкурсі до Луцька приїхав ансамбль-оркестр "Містерія-Нова" із Запоріжжя, у складі 12 виконавців.

"Готувалися довго, починаючи з вересня, я вважаю, що у нас гарна програма, все у нас вивчено", — каже учасниця колективу Катерина Моноґошева.

Учасниця ансамбль-оркестру "Містерія-Нова". Суспільне Луцьк

Як розповів голова журі, композитор та диригент Володимир Рунчак, зважаючи на ситуацію в країні — під час оцінювання учасників строго не судитимуть.

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