Україна отримає від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) кредит у 100 мільйонів євро в межах проєкту "HOME. Компенсація за знищене майно".

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У відомстві поінформували, що під час засідання Адміністративної Ради банку 25-26 березня у Парижі було представлено новий проєкт "НОМЕ. Компенсація за знищене майно", який передбачає надання Україні кредиту обсягом 100 млн євро. За результатами обговорення проєкт було підтримано та затверджено Адміністративною Радою БРРЄ.

Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. Проєкт реалізовуватиметься по всій території України.

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, яка брала участь у засіданні ради фінустанови, подякувала керівництву БРРЄ за активну підтримку і солідарність з Україною та відзначила важливість проєктів з підтримки соціальної сфери задля сталого соціального розвитку та відновлення. Урядовиця наголосила, що житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок війни, а загальні збитки оцінюються майже у 50 млрд доларів США.

"Ефективна реалізація проєкту HOME допоможе Уряду надавати необхідну допомогу громадянам, домівки, яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій. У рамках проєкту передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. Новий проєкт для України дозволить українцям, які отримали компенсації за знищені домівки, якнайшвидше повернутись до звичного життя”, — сказала Зикова.

Вона додала, що це вже другий проєкт для України, який БРРЄ виносить на схвалення Адміністративною радою, менш ніж за рік після приєднання України до фінустанови, що свідчить про довіру, як до партнера.

"Україна продовжує активну роботу над реалізацією спільних проєктів з банком і прагне надалі поглиблювати двосторонню співпрацю. Переконана, що сильна командна робота сприятиме досягненню наших спільних довгострокових політичних та економічних цілей", — сказала заступниця міністра фінансів.

Як відбуватиметься реалізація проєкту

Реалізацію проєкту HOME буде здійснено у межах чинного законодавства, зокрема, закону України за допомогою послуги "єВідновлення". Це дозволить українцям подавати запити та отримувати відповідні сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифіката буде опрацьовувати та схвалювати спеціальна Державна комісія з компенсації. Перебіг розгляду заяви можна буде бачити застосунку "Дія".

У листопаді 2023 року Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив перший кредит у розмірі 100 мільйонів євро для Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) на фінансування відновлення інфраструктури охорони здоров’я, зруйнованої внаслідок війни та задоволення нагальних потреб у цій сфері.

У червні 2023-го Україна офіційно приєдналась до Банку розвитку Ради Європи, ставши його сорок третьою державою-членом. Банк працюватиме в Україні, приділяючи особливу увагу соціальним секторам, як-то охорона здоров'я та житлово-комунальне господарство. Співпраця з Україною є однією з головних цілей Стратегічних рамок діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки.

Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою соціальної спрямованості. Він був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із соціально спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.