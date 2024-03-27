Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів у межах позики на підтримку політики розвитку та відновлення (DPL). Зокрема кошти будуть спрямовані на підтримку держбюджету та відновлення економіки.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Кошти будуть надані під гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом 984 млн доларів США та під гарантію Великої Британії на суму 516 млн доларів США.

Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року.

Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що Світовий банк, Японія та Велика Британія є ключовими партнерами України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення.

"З огляду на виклики спричинені повномасштабною збройною агресією Росії, забезпечення потреб наших громадян є пріоритетом українського уряду. Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Водночас з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України у межах позики DPL2024 на найближчі роки, з японських коштів угодою про позику DPL передбачена капіталізація відсотків у сумі 99,54 млн доларів США.

DPL — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

У грудні 2023 року Світовий банк виділив Україні 1,34 мільярда доларів. Ці кошти були направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.