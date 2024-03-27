Заочний судовий вирок отримала жителька Щастинського району Луганської області — колишня працівниця банківської установи, яка добровільно вступила на службу до окупаційної поліції.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Улітку 2022 року, за даними СБУ, жінка склала присягу на вірність угрупованню "ЛНР" і була зарахована до штату так званого Новоайдарського відділу внутрішніх справ МВД "ЛНР".

"Наразі зловмисниця продовжує службу у складі ворожого репресивного апарату, допомагаючи загарбникам утримувати під контролем захоплену українську територію", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав її винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 14 років ув’язнення.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати її затримання.

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