В Україні з'явиться реєстр сайтів, які порушують авторські права — Мінекономіки

Україна приєдналась до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються авторські права.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зазначається, що 21 березня відомство ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, які викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO ALERT країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення авторських прав у міжнародному масштабі.

"Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів", — йдеться у повідомленні.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, попри виклики повномасштабної війни, влада докладає максимум зусиль для захисту авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет для українських та іноземних суб’єктів прав інтелектуальної власності.

"Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та додатки, що порушують авторське право з погляду національних норм. Це також впевнений крок на шляху до європейської інтеграції України", — сказала міністерка.

Україна – вже п’ятнадцята держава, що приєдналась до ініціативи WIPO. Це є важливим кроком на шляху до створення більш захищеного цифрового простору в Україні, що сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому розвитку національної економіки.

25 березня у Верховній раді сьогодні зареєстрували законопроєкт №11115, яким пропонується відрегулювати діяльність платформ спільного доступу до інформації, зокрема, месенджера Telegram.