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В Україні з'явиться реєстр сайтів, які порушують авторські права — Мінекономіки
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В Україні з'явиться реєстр сайтів, які порушують авторські права — Мінекономіки

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Україна приєдналась до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERTМіжнародний “чорний список піратських сайтів”, який адмініструє Всесвітня організація інтелектуальної власності. для протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються авторські права.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зазначається, що 21 березня відомство ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, які викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO ALERT країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення авторських прав у міжнародному масштабі.

"Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів", — йдеться у повідомленні.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, попри виклики повномасштабної війни, влада докладає максимум зусиль для захисту авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет для українських та іноземних суб’єктів прав інтелектуальної власності.

"Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та додатки, що порушують авторське право з погляду національних норм. Це також впевнений крок на шляху до європейської інтеграції України", — сказала міністерка.

Україна – вже п’ятнадцята держава, що приєдналась до ініціативи WIPO. Це є важливим кроком на шляху до створення більш захищеного цифрового простору в Україні, що сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому розвитку національної економіки.

25 березня у Верховній раді сьогодні зареєстрували законопроєкт №11115, яким пропонується відрегулювати діяльність платформ спільного доступу до інформації, зокрема, месенджера Telegram.

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