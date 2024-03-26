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Байден ще на рік продовжив надзвичайний стан у США через кіберзагрози
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Байден ще на рік продовжив надзвичайний стан у США через кіберзагрози

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Джо Байден
Президент США Джо Байден. Фото: AP/Evan Vucci

Американський президент Джо Байден заявив про продовження надзвичайного стану в Сполучених Штатах.

Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Білого дому.

Як зазначається, глава держави схвалив рішення через загрозу нацбезпеці, а також позиції США на світовій арені та їхньому економічному розвитку в зв'язку зі зростанням зовнішніх загроз зловмисної кіберактивності.

Відтак, зазначається на сайті американської адміністрації, надзвичайний стан указом президента продовжується ще на рік після 1 квітня 2024 року.

Вперше надзвичайний стан у Штатах, пов’язаний із зовнішніми кіберзагрозами, був введений 1 квітня 2015 року за головування Барака Обами. Відтоді він продовжувався щороку за стандартною процедурою.

У 2022 році президент Байден підписав закон, спрямований на запобігання доступу до TikTok та його використання на держпристроях.

У грудні того ж року двопартійна група сенаторів представила законопроєкти з пропозицією заблокувати усі соцмережі, пов'язані з Китаєм, Росією, Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Венесуелою.

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