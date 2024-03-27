У Миколаєві за ініціативою "Без барʼєрів" забезпечили спеціалізований автомобіль Renault для навчання людей з інвалідністю. Машину будуть використовувати в автошколі у теоретичному курсі та здачі практичних іспитів.

Про це повідомила депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська.

За її словами, автівка повністю адаптована під потреби для людей з обмеженими можливостями.

"Люди з інвалідністю у Миколаєві та області чекали такої можливості пʼять років. І нарешті ми долаємо ці барʼєри, надаючи їм можливість отримати права і використовувати власні автівки як для роботи, так і для особистих потреб", — зазначила депутатка.

Автівка. Фото: Тетяна Домбровська/Instagram

Спеціалізована автівка є другим таким транспортним засобом у регіоні. Проєкт також підтримав очільник військової адміністрації Віталій Кім та заступник начальника регіонального сервісного центру MBC в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Геннадій Погорєлов, повідомила депутатка.

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