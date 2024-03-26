У росіян проблем із "Цирконами" набагато більше, ніж з "Кинджалами" — експерт

Старший науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив, що російські ракети "Циркон" такі ж небезпечні, як і "Кинджали".

Про це експерт повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Росіяни застосовують одній й другі ракети. Але суть в тому, наскільки це тривала буде небезпека. Якщо "Кинджалів" росіяни постійно виробляють дві ракети на місяць, то з "Цирконами" проблем у них набагато більше", — сказав Романенко.

За словами старшого наукового співробітника Державного музею авіації, "Циркон" на порядок, тобто у 10 разів дорожчий, ніж "Кинджал".

"А результати використання цих ракет — вирви на городах, приміщення, де були культурні цінності, картини (в Києві коледж мистецтв — Ред.). Люди, Богу дякувати, лише постраждалі, загиблих немає, хоча є поранені. Тобто серйозних уражень, відповідних до вартості цієї ракети, вони не завдали. Свідчить це про те, що у ракети низька точність. Тобто її не можна назвати високоточною", — пояснив експерт.

Романенко додав, що "Кинджали" також не всі високоточні. Лише ті, які мають систему донаведення, "справді можуть вражати з точністю +/- 10 метрів".

"Головне в сучасних засобах ураження — це точність, а додаткові бонуси: швидкість, потужність ураження, дешевизна виготовлення, тобто якомога дешевше завдати найбільших втрат", — підсумував старший науковий співробітник Державного музею авіації.

Раніше джерела Суспільного в правоохоронних органах поінформували, що ракети, якими російські окупанти вдарили по Києву вранці 25 березня, ідентифікували як протикорабельні гіперзвукові "Циркон".