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За добу Сили оборони 67 разів вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб
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За добу Сили оборони 67 разів вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб

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Український солдат
Український солдат встановлює систему радіоелектронної боротьби для придушення російських дронів на передовій поблизу Бахмута, Донецька область, Україна, 29 січня 2024 року. АР/Єфрем Лукацький

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень з російським військом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 березня.

"Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 дронів було знищено", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти: Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Веселе, Курдюмівка, Часів Яр, Бердичі, Новопокровське, Новомихайлівка, Микільське, Карлівка, Уманське, Семенівка, Красногорівка, Олександрівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських підрозділів на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 1 марну атаку на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де він за підтримки авіації, намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак окупантів у районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак росіян у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку противник за підтримки авіації 7 разів атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вони 3 марно атакували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Водночас ЗСУ продовжують активними діями завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів армії РФ.

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