Збірна України з футболу перемогла Ісландію з рахунком 2:1 і таким чином стала учасницею Євро-2024; моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала страту російськими окупантами 32 полонених українських воїнів; концерн Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського союзу для збільшення виробництва боєприпасів; Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів у межах Позики на підтримку політики розвитку та відновлення — Суспільне підготувало головні новини ранку 27 березня.

1. Збірна України стала учасницею чемпіонату Європи-2024 з футболу. У фінальному матчі відбіркового плей-оф національна команда в польському Вроцлаві перемогла Ісландію — 2:1.

Україна зберігала шанси на пряму кваліфікацію з основної частини відбору. Проте у вирішальному матчі групової стадії команда Сергія Реброва зіграла внічию з Італією (0:0) та залишилася третьою в групі.

У плей-оф "синьо-жовті" стартували з вольової перемоги над Боснією та Герцеговиною (2:1) завдяки голам Романа Яремчука і Артема Довбика. Ісландці в іншому півфіналі завдали розгромної поразки збірній Ізраїлю — 4:1.

Контекст: "Синьо-жовті" вчетверте в історії (та вчетверте — поспіль) зіграють у фінальній частині континентальної першості. За підсумками жеребкування в грудні 2023-го Україна потрапила до групи E і зіграє у квартеті проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. Україна вдруге в історії долає відбірковий плей-оф великих міжнародних форумів. Досі це ставалося лише перед Євро-2016.

2. Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала страту російськими окупантами 32 полонених українських воїнів у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 року.

Про це пишуть у звіті, оприлюдненому 26 березня.

Як зазначається, представники Організації Об'єднаних Націй провели інтерв'ю з 60 захисниками України, звільненими із полону.

Місія підкреслює, що армія РФ продовжує застосовувати раніше встановлені практики тортур, жорстокого поводження, смертей у полоні, утримання під вартою без зв'язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень, а також жахливих умов утримання.

"Окрім цього, ММПЛУ задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках в період із грудня 2023 року по лютий 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який із попередніх періодів", — вказується у звіті.

ООН також підтверджує інформацію про насильство росіян над жителями окупованих територій України. Мовиться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.

3. Німецьке збройове підприємство Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського союзу для збільшення виробництва боєприпасів.

Про це повідомили на офіційному сайті концерну. Як зазначається, понад чверть від загальної суми в 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у межах закону про підтримку виготовлення 155 міліметрових снарядів для розширення виробництва, буде спрямовано на шість проєктів у європейських філіях Rheinmetall AG. Відтак, це підтримає компанії у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії. Відповідний закон є першим заходом Євросоюзу стосовно фінансування розширення процесу виготовлення боєприпасів. Очікується, що ці грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.

Контекст: Концерн збільшує виробничі потужності з 2022 року й До 2027 року хоче мати можливість виготовляти до 1,1 мільйона снарядів щорічно. Для цього, починаючи з 2026 року, планується виробляти до 1,5 мільйона модулів метальних зарядів і 3 000 тонн вибухівки гексогену щорічно.

4. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна вже незабаром доставить Україні 78 самохідних артилерійських установок Caesar.

Про допомогу Україні Лекорню сказав на презентації стратегії озброєнь Франції, повідомило видання AP.

За словами урядовця, Франція, Україна та Данія домовилися про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дозволить Франції "швидко доставити" їх, щоб задовольнити нагальні потреби Києва на війні з Росією.

Крім того, Лекорню заявив, що у 2024 році Франція зможе виробити 100 тисяч 155-міліметрових снарядів, з них 80 тисяч піде для України і 20 тисяч для потреб — французької армії.

Контекст: Міноборони Франції ще в січні поточного року пообіцяло, що виготовить для України 78 артустановок Caesar.

5. Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів у межах Позики на підтримку політики розвитку та відновлення (DPL).

Про це повідомили у Мінфіні.

Кошти будуть надані під гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом 984 млн доларів США та під гарантію Великої Британії на суму 516 млн доларів США.

Контекст: DPL — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.