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Скільки часу знадобиться на відновлення енергетики після російських обстрілів: відповідь ДТЕК
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Скільки часу знадобиться на відновлення енергетики після російських обстрілів: відповідь ДТЕК

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Дмитро Сахарук
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Фото: КМДА

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що внаслідок російських атак по інфраструктурі України було пошкоджено 50% генеруючих потужностей. Наразі вони не працюють.

Про це посадовець повідомив у ефірі Суспільного.

За словами Сахарука, найважча ситуація нині в Харківській області. Там найбільша кількість домівок перебуває без світла. Що стосується Одеської області — діють графіки стабілізаційних відключень.

Жителів Криворізького району Дніпропетровській області директор ДТЕК попросив розумно споживати електроенергію. Це необхідно для того, аби пройти складний період без відключень.

Через постійні обстріли багато відключень відбувається у Донецькій, Сумській та Херсонській областях, продовжив посадовець.

"Пошкодження дуже серйозні. Енергетики всієї України працюють над відновленням, яке може зайняти місяці і навіть більше", — додав Сахарук.

Що відомо про масований удар РФ по Україні 22 березня

22 березня Росія цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та обленерго.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 22 березня сили протиповітряної оборони знищили загалом 92 повітряні цілі, серед них — 55 БпЛА та 37 ракет. При цьому загалом РФ застосувала:

  • 63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крилатих ракет Х-22;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.
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