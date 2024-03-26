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"Наше укриття — це затоплений підвал", — мешканці хмельницької багатоповерхівки, пошкодженої через російську атаку
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"Наше укриття — це затоплений підвал", — мешканці хмельницької багатоповерхівки, пошкодженої через російську атаку

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На стан укриття скаржаться мешканці багатоповерхівки, яку пошкодила ударна хвиля під час російської атаки на Хмельницький 22 березня. Одне з найпростіших укриттів тут облаштоване в підвалі будинку. Приміщення часто буває затоплене, через що тут сморід та пліснява, розповідає Суспільне Хмельницький мешканець будинку Василь Будник.

"Вчора чи сьогодні ЖЕК тут понакривав папером, бо по коліна вода тут стояла. Це наше бомбосховище таке. І вони думають, що вони застелили, і вони зробили все вже. Тут десь каналізація забита і вона постійно тече", — каже чоловік.

"Наше укриття — це затоплений підвал", — мешканці хмельницької багатоповерхівки, пошкодженої через російську атаку
Так виглядає підвал, що служить укриттям для мешканців багатоповерхівки, яка була пошкоджена внаслідок ракетного удару 22 березня 2024 року. Суспільне Хмельницький

За словами Василя Будника, у багатоповерхівці понад 160 квартир. За його підрахунками, тут живе 600 людей. Більшість людей, кажен чоловік, ходять в це укриття. Під час атаки тут також перебували мешканці.

"Коли був удар тут, то там по коліна води було. Люди отут на порозі стояли", — розповідає Василь Будник.

Мешканка цього ж будинку Наталя Василишина каже: під час повітряних тривог укривається тут з дітьми.

"Тут було дві лавочки, моя дитина сиділа і бачила, як по трубах бігають щурі й боялася. Вона після цього боїться сюди взагалі заходити. Тут дуже їдкий, важкий, затухлий запах. Це називається сморід, а не запах, і ми тут сиділи два роки", — скаржиться Наталя.
"Наше укриття — це затоплений підвал", — мешканці хмельницької багатоповерхівки, пошкодженої через російську атаку
Два роки мешканці багатоповерхівки ховаються в укритті, яке знаходиться в затопленому підвалі з пліснявою та щурами. Суспільне Хмельницький

Жінка каже, про стан укриття повідомили в управляючу муніципальну компанію. Сьогодні їм сказали, що мешканці повинні були укриватися в приміщенні поряд, де, за словами, Василя Будника – підвали людей.

"Це кожного свій підвал, де банки тримають, закрутки. А це самі побілили, бо тут чорне все було", — каже чоловік.

На думку мешканки будинку Наталі Купи, запах може бути через забиття каналізації. Сьогодні 13 мешканців багатоповерхівки написали заяву в управляючу муніципальну компанію щодо врегулювання цього питання.

"Повний підвал фекалій завжди. Кожен раз у нас в під’їзді стоїть запах фекалій такий, що ріже очі, неможливо зайти в під’їзд", — говорить жінка.
"Наше укриття — це затоплений підвал", — мешканці хмельницької багатоповерхівки, пошкодженої через російську атаку
Директор управляючої муніципальної компанії "Дубове" Віктор Герасимчук. Суспільне Хмельницький

Директор управляючої муніципальної компанії "Дубове", з якою в мешканців укладений договір на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та території, Віктор Герасимчук каже: радили людям використовувати як укриття приміщення поряд або найпростіші укриття в інших під’їздах.

"Люди скаржаться на те, що в них неправильно облаштоване укриття. Так, але, в першу чергу, то — технічне приміщення. І важко його на сьогодні назвати укриттям, так як там низька стеля, внутрішньобудинкові комунікації йдуть як внизу, так і зверху над головою. Є поряд в усіх будинках, в 20-30 метрах від цього будинку, є інші укриття, які також облаштовані", — розповідає Віктор Герасимчук.

За його словами, через те, що будинок побудований давно, мережі в ньому також застарілі.

"По мірі аварійності, наша управляюча муніципальна компанія замінює ці труби. Є ще дуже велика одна проблема, є багато випадків не тільки в нас, є несумлінні мешканці. Те, що каналізація постійно забивається – це неправильне користування", — каже директор управляючої компанії.

"Наше укриття — це затоплений підвал", — мешканці хмельницької багатоповерхівки, пошкодженої через російську атаку
Замість укриття мешканці багатоповерхівки використовують приміщення, де знаходяться їхні підвали, яке вони самі побілили та облаштували. Суспільне Хмельницький

Як розповідає заступник начальника відділу Хмельницького районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Ленюк, переважна більшість населення України укривається в найпростіших укриттях.

"Якщо державними будівельними нормами регламентується вимога до зовнішніх огороджувальних конструкцій, сховищ та протирадіаційних укриттів, то нормативних документів до облаштування найпростіших укриттів немає. Як правило, таке укриття, це мається на увазі підвальне приміщення", — каже Ленюк.

За словами Олександра Ленюка, є мінімальні вимоги до комплектації найпростіших укриттів для перебування людей в них до 48-ми годин:

"В першу чергу вони мають бути облаштовані місцями для сидіння, для лежання. Також мають бути ємності з питною водою із розрахунку 2 літри на одну особу. Якщо немає централізованого водопостачання та водовідведення, мають бути ємності для виносу нечистот, а також ємності з технічною водою. Також дане приміщення, або найпростіше укриття, має бути облаштоване контейнерами для продуктів харчування".

Найпростіше укриття, каже Олександр Ленюк, з одним виходом може бути розраховане до 50 людей.

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