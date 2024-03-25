Четвертий день поспіль у Хмельницькому ліквідовують наслідки російської атаки. Комунальники роблять заміри вибитих шибок та ріжуть скло. Його безкоштовно роздають власникам пошкодженого житла. Також у квартирах мешканців багатоповерхівки, пошкоджених внаслідок атаки, перевіряють роботу вентиляції, аби подати газопостачання. До відновлення пошкодженого житла долучатимуться й міжнародні організації.

Про це Суспільне Хмельницький розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок.

Мешканець пошкодженої через російську атаку хмельницької багатоповерхівки Григорій Лавришин показує вікно, закладене наразі фанерою. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

Забите фанерою вікно показує мешканець багатоповерхівки Григорій Лавришин. Чоловік розповідає: вибуховою хвилею під час атаки росії пошкодило і його квартиру. Порізаний склом диван викинули. Пластикове вікно господар, каже, встановлюватиме сам.

"Винесли все звідси, тут все було розбито, засипано. Вирвало вікно, карнизи. Я все повимивав, повиносив".

У дворі пошкодженої багатоповерхівки людям досі вирізають та роздають скло, аби вони могли засклити свої вибиті вікна та балкони. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

У пошкодженій ударом багатоповерхівці відновили електропостачання, подали воду та тепло. На ранок 25 березня у багатоповерхівці немає лише від п'ятниці газопостачання, говорить мешканка будинку Людмила Музика. Жінка пригадує момент атаки, коли отримала поранення.

"Я стояла на балконі. Скло побилося і аж до черепа пробило мені лоба. Мені в лікарні перев’язали і сказали, що все буде добре".

Пошкоджена внаслідок російського ракетного удару 22 березня 2024 року багатоповерхівка у Хмельницькому. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

Газопостачання у будинку відновлять після того, як перевірять вентиляційні канали у квартирах, розповідає начальниця вентиляційної дільниці Тетяна Овчіннікова. Зараз працівники дільниці перевіряють тягу вентиляції.

"Треба перевірити вентиляційні канали в кожній квартирі. Ми надаємо акти для "Хмельницькгазу" і тільки за цими актами вони запускають газ. В суботу, 23 березня, було оголошення, ми перевіряли вентиляційні канали, але 50 відсотків мешканців були відсутні, тож сьогодні продовжуємо працювати".

Комунальники четвертий день поспіль допомагають хмельничанам, чиї оселі зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки, склити вікна та прибирати помешкання. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

Комунальники роблять заміри вибитих шибок на балконі квартири Антоніни Обертінської. Жінка каже, у вікнах її оселі скло встановили ще у день атаки.

"Тут, бачте, все повилітало, і на кухні повилітало. Я тоді спала, отут біля телевізора, то добре, що втекла у коридор, коли почула, що ракети летять".

220 людей звернулися із заявами до Хмельницької міської ради щодо пошкодження житла внаслідок атаки, розповідає заступник міського голови Василь Новачок. Матеріали, зокрема скло для дерев’яних вікон, дають мешканцям безкоштовно. Ріжуть його згідно замірів у дворі будинку.

"Наразі вже видали 400 квадратів скла. Не просто видали, а порізали потрібних розмірів.Також видали 900 квадратів поліетиленової плівки. Сьогодні продовжували обстеження приватних будинків, там переважно була проблема з покрівлями. Думаю, сьогодні до кінця дня видадуть людям покрівельні матеріали, якщо там був шифер старий, видадуть новий шифер", — каже посадовець.

Із заявами до Хмельницької міської ради щодо пошкодження житла внаслідок російської атаки 22 березня 2024 року звернулося 220 хмельничан. Березень, 2024. Суспільне Хмельницький

Через пошкодження ударною хвилею не працює амбулаторія сімейної медицини, з лікарями якої підписали декларації дев'ять тисяч містян. Директорка комунального підприємства "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Валентина Гесаль каже, що на сьогодні уже склали акти пошкоджень та прибрали приміщення. Пацієнтів, яким потрібна консультація лікаря, наразі направляють в інші амбулаторії.

Директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук розповідає, що до ліквідації наслідків російської атаки долучилися міжнародні організації, які надавали людям будіваельні матеріали.

"Долучилися благодійний фонд "Рокада". Вони надавали безпосередньо на місці будівельні матеріали. До надання допомоги долучаються такі організації, як "Актед" та "Норвезька рада у справах біженців". Вони надаватимуть фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень кожному члену родини, яка постраждала від обстрілів".

Що відомо про російську атаку 22 березня у Хмельницькому

22 березня російські війська атакували Хмельницьку область ударними БпЛА та крилатими ракетами.

Внаслідок російської атаки у Хмельницькій громаді були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки, зокрема, й багатоповерхівка у одному з мікрорайонів міста.

Значних пошкоджень зазнала амбулаторія сімейної медицини, що розташовувалася у цокольному приміщенні багатоповерхівки.

Під завалами зруйнованого внаслідок атаки будинку загинули двоє людей, ще одну 21-річну жінку вдалося врятувати.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що на Хмельниччині розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу, який завдали росіяни по місту й області вранці 22 березня 2024 року.

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