Кропивницький долучився до всеукраїнської акції "Вільні читають українською". Збирають книги для областей, які постраждали внаслідок обстрілів російської армії. Акцію ініціював Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь з нагоди 210 річниці від дня народження Тараса Шевченка. За його даними, за час повномасштабної війни знищено понад 180 мільйонів українських книжок. Акція безстрокова.

Про це розповіла Суспільному представниця Уповноваженого Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Книги збирають для Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської областей, а саме, для поповнення бібліотек, хабів і укриттів. Головна вимога до книжки, щоб вона була українською мовою. Також бажано, щоб її видали за часів незалежної України.

"У Херсоні, коли зовсім нещодавно дві величезні бібліотеки постраждали від російських ударів, ми можемо сказати, що така потреба є, і вона немаленька. Ми сподіваємося, що люди, котрим доводиться чимало часу бути в укритті, слухаючи обстріли, зможуть знайти хоча б трішечки внутрішній спокій і якийсь внутрішній баланс за допомогою читання книжки".

У Кропивницькому місце збору — бібліотека імені Дмитра Чижевського. Сюди можна передавати книги через сільські та районні бібліотеки, сказала завідувачка відділу обслуговування користувачів Ірина Рєзнік.

"Можна приносити саме в часи роботи бібліотеки. Це з понеділка по суботу з 9 до 19 години, у суботу з 10 до 18 години, крім неділі. Як ми назбираємо вже близько 200-300 книг, будемо їх передавати в ці області".

Книжки збирають у бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Суспільне Кропивницький

Тетяна Колесникова з Кропивницького стала першою учасницею акції. Вона принесла 26 книжок. Розповіла, що 32 роки тому почала вивчати державну мову України.

"Акція "Вільні розмовляють українською" для мене теж знакова, бо я етнічна росіянка. Я російськомовна була до 1992 року. Але мене настільки вразило українство, яке було в Рогатині Івано-Франківської області, що я перед усією громадою поклялась, що я опаную українську мову".

Кропивничанка принесла українські народні казки, збірник пісень, книжки з історії України. Є книжки, які стосуються саме Кіровоградщини, наприклад, корифеїв театру.