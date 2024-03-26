У Запоріжжі змінять правила проїзду між лівим та правим берегами. Це необхідно для зменшення навантаження на дорожнє покриття ДніпроГЕС після російського ракетного обстрілу 22 березня.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що керівник ЗОВА провів нараду з місцевою владою, патрульними, представниками ДніпроГЕС та служби з відновлення доріг. На ній вирішили змінити правила проїзду "новим" мостом у Запоріжжі — рух по ньому стане двостороннім:

"Наша мета – розвантажити ГЕС і перерозподілити потік машин по Запоріжжю так, щоб водії рухалися комфортно і безпечно", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває робота з встановлення нових дорожніх знаків та оновлення механізму проїзду по греблі ДніпроГЕС. За словами Івана Федорова, нові правила стануть чинними цього тижня.

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